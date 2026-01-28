Sorpresa Inter: pronti a riportare a casa André Onana?

Una vecchia conoscenza potrebbe presto fare ritorno a Milano, questa volta per vestire la maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato con insistenza nelle ultime ore da fonti inglesi e italiane, l’Inter avrebbe inserito nel suo mirino nientemeno che André Onana, il portiere camerunense che proprio con i colori dell’Inter visse una stagione d’oro prima del trasferimento al Manchester United nel 2023. La notizia, portata alla luce dal Daily Mail, parla di contatti già avvenuti a Milano tra la dirigenza nerazzurra e i rappresentanti del giocatore.

L’operazione appare complessa e di lungo corso, ma le premesse per un possibile, sensazionale ritorno ci sarebbero tutte. Da una parte, un club in cerca di un successore di medio-lungo periodo per il trentasettenne Yann Sommer. Dall’altra, un giocatore che, dopo due stagioni deludenti a Old Trafford, sembra aver trovato serenità lontano dall’Inghilterra, come dichiarato da lui stesso durante l’attuale esperienza in prestito al Trabzonspor.

Un ritorno a Milano, ma con i colori nerazzurri

La storia di André Onana con Milano è ben nota. Dopo essere approdato a parametro zero dall’Ajax nell’estate del 2022, il portiere divenne in pochi mesi un eroe per i tifosi dell’Inter, protagonista di parate decisive nella cavalcata verso la finale di Champions League. Il suo stile di gioco moderno, abile con i piedi e sicuro tra i pali, sembrava aver trovato la collocazione ideale.

Tuttavia, dopo una sola stagione, il Manchester United pagò una cifra vicina ai 60 milioni di euro per portarlo in Premier League. L’avventura a Manchester, però, non ha mai preso il volo: prestazioni altalenanti e un contesto difficile hanno portato il club inglese a cederlo in prestito al Trabzonspor per la stagione 2025/26. È proprio in Turchia che Onana, secondo quanto riporta il Daily Mail, avrebbe maturato la volontà di non fare più ritorno a Manchester, non volendo rischiare di diventare la riserva del giovane portiere belga Senne Lammens.

L’interesse dell’Inter e i nodi da sciogliere

L’Inter, da parte sua, sta pianificando il futuro della porta. Yann Sommer, pur garantendo sicurezza ed esperienza, non è più giovanissimo. L’idea di poter riportare a Milano un portiere che conosce già la mentalità del club, l’ambiente e che ha dimostrato di poter eccellere in Serie A, è senza dubbio allettante per l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e per il direttore sportivo Piero Ausilio.

L’interesse non è unilaterale. Fonti come FC Inter News riportano che l’agente di Onana sarebbe stato avvistato a Milano, alimentando ulteriormente le voci di un possibile ritorno. Tuttavia, la strada è in salita e piena di ostacoli. Primo fra tutti, la situazione contrattuale: Onana è di proprietà del Manchester United fino al 2028 e il suo prestito al Trabzonspor non include un’opzione di riscatto, il che significa che il suo futuro dal luglio 2026 sarà nuovamente nelle mani dei “Red Devils”.

Inoltre, l’ingaggio del portiere camerunense, attualmente intorno ai 7 milioni di euro netti a stagione, rappresenta un ostacolo economico non indifferente per i bilanci dell’Inter. Un eventuale accordo passerebbe necessariamente attraverso una significativa riduzione dello stipendio da parte del giocatore e una trattativa con il Manchester United, che dovrà decidere se reinvestire su di lui o cercare di monetizzare un trasferimento definitivo.

Una possibilità per l’estate

Nonostante le difficoltà, i presupposti per un colpo di scena ci sono. L’Inter ha dimostrato in passato di saper cogliere opportunità di mercato inaspettate. La volontà del giocatore di lasciare l’Inghilterra e il suo legame con la città di Milano sono elementi a favore.

L’operazione, se mai dovesse concretizzarsi, è più probabile per la prossima estate che non nel frenetico mercato di gennaio. Servirà tempo per districare la complessa situazione contrattuale e trovare un equilibrio finanziario. Ma una cosa è certa: il nome di André Onana è tornato a circolare insistentemente in Viale della Liberazione, e questa volta non come un lontano ricordo, ma come un possibile, sorprendente futuro.