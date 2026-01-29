Sorpresa Inter: nerazzurri vicini a Norton-Cuffy; la situazione

L’Inter ha individuato il profilo ideale per sopperire all’assenza di Dumfries. I nerazzurri, fin qui, non avevano mostrato grande movimento sul fronte mercato, ma negli ultimi giorni stanno trattando varie piste per rinforzarsi come un nostalgico ritorno di Perisic o l’arrivo di Diaby dall’Al Ittihad, trattativa confermata dallo stesso Marotta nel pre-partita della sfida contro il Borussia Dortmund.

INTER, NORTON-CUFFY NEL MIRINO: TRATTATIVA IN FASE AVANZATA

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la pista Perisic si complica a causa del PSV che non vorrebbe privarsi del giocatore e l’Inter starebbe puntando tutto su Brooke Norton-Cuffy. L’esterno inglese si è messo in mostra in questa prima metà di stagione mostrando grande corsa e quantità, segnando un gol e fornendo un assist in 20 presenze. I nerazzurri sono in contatto continuo con il Grifone per definire l’affare, impostato con la formula del trasferimento a titolo definitivo. La trattativa è ben avviata e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

