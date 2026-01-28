Sorpresa Inter: nel mirino c’è Moussa Diaby dell’Al-Ittihad

Nel finale frenetico della sessione di mercato, l’Inter ha deciso di esplorare una pista ad alto potenziale e dal fascino esotico. Come riportato in esclusiva da Fabrizio Romano, il club nerazzurro ha avviato un sondaggio concreto per Moussa Diaby, l’attaccante esterno francese attualmente all’Al-Ittihad in Arabia Saudita. Si tratterebbe di un’operazione complessa ma affascinante, con il giocatore che spingerebbe personalmente per un ritorno in Europa.

L’Inter sta lavorando alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto per il francese classe 1999, ex PSG, Crotone e Aston Villa. L’obiettivo è quello di fornire al tecnico Cristian Chivu un’opzione di qualità per la fascia destra nel modulo 3-5-2, un ruolo per cui il profilo tecnico e veloce di Diaby potrebbe rivelarsi ideale.

La strategia dell’Inter e la posizione del giocatore

La mossa della dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, nasce da un mix di opportunità e necessità. Con Denzel Dumfries in zona infortunio e diversi club in lizza per il brasiliano Luis Henrique del Betis, Moussa Diaby rappresenta un’alternativa di alto livello.

La trattativa è tutt’altro che semplice a causa della resistenza del club saudita, che ha investito 60 milioni di euro per acquisire il giocatore solo due anni fa. Tuttavia, il fattore decisivo potrebbe essere la volontà del giocatore stesso: Diaby, desideroso di tornare a competere ai massimi livelli continentali, sta spingendo per la cessione.

Un profilo noto all’ambiente nerazzurro

Moussa Diaby non è un volto sconosciuto per i tifosi interisti. Nell’agosto 2024, durante un’amichevole estiva, il francese segnò una doppietta proprio contro l’Inter, dimostrando le sue doti di velocità pura e freddezza sotto porta.

L’operazione, come specificato dalle fonti, non è un’alternativa alla pista per Ivan Perišić, ma si configura come un’opportunità separata e di potenziale alto rendimento. Nei prossimi giorni si capirà se l’Inter riuscirà a convincere l’Al-Ittihad a cedere il proprio gioiello, regalando al proprio attacco una freccia in più per la caccia allo scudetto.