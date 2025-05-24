Skriniar, futuro incerto: la Lazio valuta il prestito in estate
L’agente Sistici lascia aperti scenari di mercato
Le recenti dichiarazioni di Roberto Sistici, procuratore di Milan Skriniar, hanno riacceso i riflettori sul futuro del difensore slovacco, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain. “Le trattative e i dialoghi restano riservati”, ha affermato l’agente, lasciando intendere che un’uscita nella prossima finestra estiva di mercato non sia da escludere.
Stagione opaca al PSG, bene al Fenerbahce: ipotesi Serie A
Nel corso della stagione, Skriniar ha collezionato appena cinque presenze in Ligue 1 con il PSG, a fronte di ventuno apparizioni complessive il Fenerbahce, squadra alla quale è approdato in prestito nella scorsa sessione invernale. Nonostante un contratto valido per altri tre anni, il PSG potrebbe valutare una nuova cessione temporanea a partire da giugno.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
Lazio interessata ma ostacolata dall’ingaggio
Tra le pretendenti spunta la Lazio, alla ricerca di rinforzi di spessore in difesa. Tuttavia, l’elevato stipendio di Skriniar – pari a otto milioni di euro netti a stagione – rappresenta un ostacolo significativo per una società di medio livello in Serie A. Un’eventuale operazione potrebbe realizzarsi solo con la compartecipazione del PSG al pagamento dell’ingaggio.
Il futuro dell’ex interista resta dunque incerto, ma le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno margini per un ritorno in Italia.
LEGGI ANCHE:
- Victor Osimhen nel mirino dell’Al-Hilal: offerta faraonica in arrivo
- Bruno Fernandes, addio United? Al-Hilal pronto a fare follie
- Manchester City su Reijnders: offerta da oltre 70 milioni in arrivo
- Il Chelsea punta Zion Suzuki: il Parma chiede una cifra elevata
- La Juventus punta su Conceição, ma Ndoye resta un’alternativa
- Luis Henrique all’Inter: affare da 25 milioni in chiusura
- Garnacho verso il Napoli: possibile addio al Manchester United
- Milan punta Gabri Veiga, ma la Champions lo avvicina all’Atlético
- Fiorentina, futuro incerto per Dodô: rinnovo in stand-by
- Lookman conteso: duello tra Juventus e PSG per il talento Atalanta