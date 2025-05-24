Skriniar, futuro incerto: la Lazio valuta il prestito in estate

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Maggio 2025 · Aggiornato il 24 Maggio 2025

L’agente Sistici lascia aperti scenari di mercato

Le recenti dichiarazioni di Roberto Sistici, procuratore di Milan Skriniar, hanno riacceso i riflettori sul futuro del difensore slovacco, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain. “Le trattative e i dialoghi restano riservati”, ha affermato l’agente, lasciando intendere che un’uscita nella prossima finestra estiva di mercato non sia da escludere.

Stagione opaca al PSG, bene al Fenerbahce: ipotesi Serie A

Nel corso della stagione, Skriniar ha collezionato appena cinque presenze in Ligue 1 con il PSG, a fronte di ventuno apparizioni complessive il Fenerbahce, squadra alla quale è approdato in prestito nella scorsa sessione invernale. Nonostante un contratto valido per altri tre anni, il PSG potrebbe valutare una nuova cessione temporanea a partire da giugno.

Lazio interessata ma ostacolata dall’ingaggio

Tra le pretendenti spunta la Lazio, alla ricerca di rinforzi di spessore in difesa. Tuttavia, l’elevato stipendio di Skriniar – pari a otto milioni di euro netti a stagione – rappresenta un ostacolo significativo per una società di medio livello in Serie A. Un’eventuale operazione potrebbe realizzarsi solo con la compartecipazione del PSG al pagamento dell’ingaggio.

Il futuro dell’ex interista resta dunque incerto, ma le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno margini per un ritorno in Italia.

