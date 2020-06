Skocic Azmoun: “Somiglia a un serpente quando il sole batte forte, sul Napoli…” – ESCLUSIVA EC SKOCIC AZMOUN – Non solo Victor Osimhen. Nei radar del Napoli c’è anche Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo. Gli azzurri devono sostituire Arek Milik, il cui addio è ormai certo, e sono proprio loro due i profili al momento più indiziati. Azmoun, iraniano classe 1995, è all’ottava stagione in Russia, e in quest’ultima ha collezionato 29 presenze con 14 gol e 7 assist. Nei mesi precedenti il suo nome era stato accostato anche alla Lazio. SKOCIC AZMOUN – “Europa Calcio” ha contattato Dragan Skocic, CT dell’Iran, per parlare di Azmoun, che tra le fila del Team Melli – con cui ha esordito nel maggio 2014 – conta ad oggi 46 presenze e 31 gol. Queste le sue brevi ma interessanti dichiarazioni rilasciate alla nostra redazione: “Parliamo di un ottimo attaccante e di una grande persona: nei sedici metri è devastante, così come è molto pericoloso con la palla dietro la linea difensiva. E’ come un serpente quando il sole batte forte: tu credi che non sia interessato a quella fase di gioco e che non presti attenzione, e invece poco dopo colpisce“. Poi: “Il Napoli? Alleno l’Iran e non commento queste voci. Dal canto mio spero che possa andare a giocare in una grande squadra europea, lo merita“. RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione dell’articolo è consentita previa citazione della fonte EUROPACALCIO. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

Non ti preoccupare niente SPAM , lo odiamo quanto te.



Leave this field empty if you're human:

About author

Leave a Reply

: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line