Siviglia su Amir Richardson: nuova offensiva alla Fiorentina

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Ottobre 2025 · Aggiornato il 24 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Siviglia, nuovo assalto per Amir Richardson

Il Siviglia è pronto a tornare alla carica per Amir Richardson, centrocampista di proprietà della Fiorentina, già seguito durante la scorsa estate. Il club andaluso considera il giocatore un obiettivo primario per il mercato invernale 2026, dopo che i contatti avviati ad agosto non avevano portato a un accordo definitivo.

Fiorentina ferma in estate, ma la situazione è cambiata

Allora, le richieste economiche della Fiorentina avevano bloccato la trattativa, nonostante l’interesse concreto del direttore sportivo Antonio Cordón, che aveva tentato fino all’ultimo di portare il marocchino in Liga con la formula del prestito. Ora, però, lo scenario è diverso: Richardson non rientra più nei piani tecnici di Stefano Pioli, che in questa stagione non lo ha mai impiegato.

Richardson vuole lasciare Firenze

Secondo fonti vicine al giocatore, Richardson avrebbe manifestato il desiderio di cambiare aria già a gennaio. Il centrocampista, classe 2002, è in cerca di continuità e ritiene che il trasferimento al Siviglia rappresenti l’occasione giusta per rilanciarsi in un contesto più competitivo.

La strategia del Siviglia per gennaio

Il club spagnolo intende formulare una nuova proposta nelle prossime settimane, probabilmente basata su un prestito con obbligo di riscatto. La Fiorentina, dal canto suo, sembra disposta ad ascoltare offerte, purché rispettino la valutazione del giocatore. La trattativa è aperta e potrebbe presto entrare nel vivo.

LEGGI ANCHE: