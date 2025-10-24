Siviglia su Amir Richardson: nuova offensiva alla Fiorentina
Foto © Stefano D’Offizi
Siviglia, nuovo assalto per Amir Richardson
Il Siviglia è pronto a tornare alla carica per Amir Richardson, centrocampista di proprietà della Fiorentina, già seguito durante la scorsa estate. Il club andaluso considera il giocatore un obiettivo primario per il mercato invernale 2026, dopo che i contatti avviati ad agosto non avevano portato a un accordo definitivo.
Fiorentina ferma in estate, ma la situazione è cambiata
Allora, le richieste economiche della Fiorentina avevano bloccato la trattativa, nonostante l’interesse concreto del direttore sportivo Antonio Cordón, che aveva tentato fino all’ultimo di portare il marocchino in Liga con la formula del prestito. Ora, però, lo scenario è diverso: Richardson non rientra più nei piani tecnici di Stefano Pioli, che in questa stagione non lo ha mai impiegato.
Richardson vuole lasciare Firenze
Secondo fonti vicine al giocatore, Richardson avrebbe manifestato il desiderio di cambiare aria già a gennaio. Il centrocampista, classe 2002, è in cerca di continuità e ritiene che il trasferimento al Siviglia rappresenti l’occasione giusta per rilanciarsi in un contesto più competitivo.
La strategia del Siviglia per gennaio
Il club spagnolo intende formulare una nuova proposta nelle prossime settimane, probabilmente basata su un prestito con obbligo di riscatto. La Fiorentina, dal canto suo, sembra disposta ad ascoltare offerte, purché rispettino la valutazione del giocatore. La trattativa è aperta e potrebbe presto entrare nel vivo.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo