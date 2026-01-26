Siviglia: Sergio Ramos vicino al ritorno da protagonista, stavolta fuori dal campo

La storia tra Sergio Ramos e il Siviglia è pronta a vivere un nuovo capitolo, forse il più sorprendente. Il difensore spagnolo, oggi svincolato, è infatti sempre più vicino a rilevare il controllo del club andaluso attraverso un consorzio di investitori. Sarebbe il terzo ritorno al Siviglia dopo le due parentesi da calciatore, ma con un ruolo completamente diverso. Un’operazione ambiziosa, che intreccia cuore e affari.

Accordo preliminare, ora la fase decisiva dell’operazione

Secondo quanto riportato da Cadena SER, l’ex stella del Real Madrid e il gruppo di investitori che lo affianca hanno raggiunto un accordo preliminare con gli azionisti di riferimento della società andalusa. Un passaggio chiave, che ha dato il via a un periodo di esclusività durante il quale verrà condotta la due diligence sui conti del club, ultimo step prima di arrivare a un’intesa definitiva.

Ramos sarà coinvolto nell’operazione come azionista di spicco, affiancato dall’imprenditore argentino Martin Ink, CEO del fondo statunitense Five Eleven Capital, già attivo nel mondo del calcio. L’offerta complessiva, secondo le indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 400–450 milioni di euro. La concorrenza non manca ma il progetto presentato dall’ex capitano avrebbe convinto per solidità economica e visione sportiva, in un momento delicato per il Siviglia, reduce da stagioni ben al di sotto delle aspettative se comparate al proprio blasone.

Un legame mai spezzato: il Siviglia nel destino di Ramos

Per Sergio Ramos, quello dei Rojiblancos non rappresenta un club qualunque. È il luogo in cui tutto è iniziato, tra il 2003 e il 2005, prima del trasferimento al Real Madrid che lo avrebbe consacrato come uno dei difensori più decisivi e vincenti della storia. Dopo sedici anni con la camiseta dei blancos e l’esperienza Psg, Ramos era già tornato in Andalusia nella stagione 2023/24, chiudendo idealmente il cerchio con l’addio per l’avventura messicana col Monterrey.

Ora potrebbe aprirne uno nuovo, ancora più simbolico, da proprietario. Nonostante non abbia annunciato il ritiro e stia valutando un’ultima esperienza in campo, l’impegno fuori dal rettangolo verde appare sempre più concreto. L’idea di prendere in mano il club in un momento di difficoltà istituzionale nasce anche dalla volontà di restituire stabilità e identità a una società che sente sua. Sarebbe un ritorno carico di significato: non più con la fascia al braccio, ma con la responsabilità di guidare il Siviglia verso una nuova fase della sua gloriosa storia.