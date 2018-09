Siviglia, brutto infortunio per Gonalons: frattura al perone

Il centrocampista francese, appena arrivato in Andalusia dalla Roma con la formula del prestito, dovrà stare a lungo ai box

Non poteva essere più sfortunato l’inizio di Maxime Gonalons con la maglia del Siviglia. Il mediano francese, giunto in Andalusia alla fine di agosto con la formula del prestito secco dalla Roma e autore già di una rete in maglia biancorosso in occasione del play-off di Europa League contro il Sigma Olomuc, sarà costretto a un lungo stop.

Il giocatore ha infatti rimediato in allenamento la frattura della testa del perone destro. Questo il comunciato ufficiale del club iberico: “Il giocatore del Siviglia Gonalons è stato sottoposto questo giovedì ad accertamenti medici a causa del dolore alla gamba destra ricevuto in allenamento. La TAC ha confermato che Gonalons soffre di una frattura composta alla testa del perone della gamba destra. In attesa di ulteriori evoluzioni cliniche, il giocatore salterà le prossime partite“.

🏥El TAC realizado a @MaxGonalons tras un golpe, confirma que el jugador sufre una fractura en la cabeza del peroné de su pierna derecha. Más información ➡️ https://t.co/MqHhIWeS67#vamosmisevilla pic.twitter.com/PFP4St0Spn — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 6, 2018