Sirene spagnole per Luis Alberto – Un amore mai davvero sbocciato quello tra il tecnico della Lazio Maurizio Sarri e Luis Alberto, fantasista del club biancoceleste; una situazione di gelo e poca stima tra i due che potrebbe avere come conseguenza naturale un allontanamento dalla Capitale per il talento spagnolo. La sua permanenza a Roma non è più una priorità per Claudio Lotito il quale, dinanzi ad una congrua offerta, lascerebbe partire volentieri il “Mago”.

Sirene spagnole per Luis Alberto – Proprio a tal proposito infatti, come riportato da “Il Corriere Dello Sport”, su di lui sarebbe da tempo costante il pressing dell’ Atletico Madrid del “Cholo” Simeone che, in prima persona, avrebbe chiesto prime informazioni riguardo la situazione del talento iberico. La risposta dalla dirigenza capitolina a tale sondaggio è stata chiara: Luis Alberto non andrà via per un’offerta che sia inferiore ai 20 milioni di Euro e soprattutto non lascerà la Lazio a titolo temporaneo o mediante la formula del prestito. Chi vorrà l’ex Deportivo La Coruna dovrà, quindi, acquisirlo esclusivamente a titolo definitivo.

