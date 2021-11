Sirene inglesi per Simeone – Un avvio di stagione a dir poco spumeggiante quello di Giovanni Simeone, incorniciato da alcune reti illustri segnate contro Lazio, Juventus e Napoli. Questo brillante inizio avrebbe attirato, secondo il “Daily Express“, l’ interesse del West Ham che vorrebbe portare a Londra il “Cholito” per continuare il difficile assalto alla qualificazione in Champions League.

Sirene inglesi per Simeone – Gli Hammers hanno davvero stupito in questo inizio di campionato, essendo stati stabilmente al secondo posto assieme al Manchester City di Pep Guardiola. L’ arrivo in terra inglese di Simeone potrebbe rappresentare, per la squadra di Moyes, il definitivo salto di qualità.

