Sirene inglesi per Osimhen – Che Victor Osimhen, bomber nigeriano del Napoli sia ormai da tempo nel mirino di molti top club inglesi non è un segreto ma nella giornata di ieri sarebbe avvenuto il primo, vero, contatto ravvicinato tra le parti. Il giocatore è apparso poco lucido nella sfida dell’ UPower Stadium contro il Monza e, secondo “Il Mattino“, questo sarebbe stato dovuto alla presenza in tribuna di alcuni osservatori inviati direttamente dal Chelsea.

Sirene inglesi per Osimhen – L’asta per Osimhen, quindi, sarebbe iniziata con il sempre presente Manchester United che non avrebbe mai interrotto i contatti con il Napoli fin dallo scorso Agosto. Attenzione però anche a Newcastle, Chelsea e PSG che, proprio in queste ore, starebbero intensificando i contatti con Aurelio De Laurentiis. La permanenza di uno degli artefici principale del ritorno dello scudetto in Campania, quindi, sarebbe a fortissimo rischio.

