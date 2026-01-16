Singo offerto all’Inter: il Galatasaray chiede 30 milioni

L’indiscrezione dalla Turchia

Secondo quanto riportato da Fanatik, il Galatasaray avrebbe proposto Wilfried Singo all’Inter attraverso un intermediario italiano. L’operazione, dal valore indicativo di 30 milioni di euro, sarebbe emersa nel corso dei dialoghi tra i due club legati all’interesse turco per Davide Frattesi. Una pista che prende forma in modo laterale, ma che testimonia i contatti frequenti tra le parti.

Singo, profilo conosciuto in Serie A

Classe 2000, nazionale ivoriano con circa 30 presenze, Singo conosce bene la Serie A per aver esordito e giocato con continuità nel Torino. Esterno fisico, capace di interpretare più ruoli sulla fascia destra, rappresenta un profilo che l’Inter sta monitorando da tempo, alla ricerca di un’alternativa affidabile per completare la corsia a disposizione di Cristian Chivu.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Difficoltà al Galatasaray e numeri stagionali

Dopo il trasferimento al Galatasaray, Singo non è riuscito a imporsi con continuità. In questa stagione di Süper Lig ha collezionato 7 presenze, con un solo assist all’attivo. Un rendimento inferiore alle attese che avrebbe spinto il club di Istanbul a valutare una possibile cessione, anche per riequilibrare la rosa.

Valutazioni in corso a Milano

Secondo le indiscrezioni, l’Inter avrebbe espresso un gradimento di massima, senza però avviare contatti diretti. Transfermarkt valuta Singo 28 milioni di euro, cifra in linea con la richiesta turca. Sullo sfondo resta anche l’interesse di alcuni club di Premier League, tra cui il Liverpool, ma i nerazzurri attendono l’occasione giusta prima di affondare.