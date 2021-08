Nella giornata di ieri erano circolate alcune voci di mercato che davano il Genoa interessato a Simone Verdi del Torino.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da EuropaCalcio.it, al momento non ci sono stati contatti tra le parti in causa, ma non sono esclusi cambiamenti nei prossimi giorni.

Il Genoa di Davide Ballardini è alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo: Verdi sarà il prossimo colpo dei rossoblu?

Foto: profilo ufficiale Instagram di Simone Verdi.