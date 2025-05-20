Simone Inzaghi, sirene arabe: mega offerta dell’Al-Hilal per il Mister

Anthony Ferrara · Pubblicato il 20 Maggio 2025 · Aggiornato il 20 Maggio 2025

L’Al-Hilal, club arabo gestito dal Presidente Fahad Bin Saad Bin Nafel, avrebbe avanzato un’offerta monstre a Simone Inzaghi: tempistiche

AL-HILAL SIMONE INZAGHI OFFERTA – Fahad Bin Saad Bin Nafel, da circa un mese, potrebbe essere uno di quei nomi pronti a destabilizzare i pensieri nerazzurri di Simone Inzaghi circa il proprio futuro all’Inter. Malgrado le recentissime voci di un’estensione contrattuale su base annuale (dunque, fino al 30 giugno 2027) dell’accordo in scadenza con la società meneghina, fissata al 30 giugno 2026, il Presidente dell’Al-Hilal sarebbe pronto alle follie economiche pur di persuadere l’allenatore piacentino ad accettare la corte araba.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

La vetrina del Mondiale per Club è troppo ghiotta per la visibilità di una società che ha già avuto modo di investire tanto e garantirsi calciatori di assoluto rilievo in ambito internazionale, come lo stesso Milinkovic-Savic, centrocampista già alle dipendenze di Inzaghi alla Lazio e il cui valore tecnico è cresciuto esponenzialmente agli ordini del Mister. E proprio per convincere l’ex centravanti a sottoscrivere un accordo dalle cifre monstre con il club arabo, Fahad Bin Saad Bin Nafel avrebbe già incontrato gli emissari del tecnico nel mese di aprile.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i venti milioni di euro netti a stagione (almeno) preventivati potrebbero far crollare tutte le resistenze nerazzurre di un allenatore che ha, comunque, sempre espresso il desiderio di proseguire la propria esperienza vincente all’ombra del Duomo. Da questo punto di vista, la data cerchiata in rosso sul calendario del club arabo coinciderebbe con quella indicata dall’Inter per un appuntamento con la storia: il 31 maggio.

In Arabia sono sicuri: Simone Inzaghi starebbe vacillando dinnanzi all’Al-Hilal

Secondo le prospettive dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi potrebbe partire da Monaco, dopo aver guidato la squadra nell’ultimo atto della Champions League, per imbarcarsi verso l’Arabia e apporre la propria firma in calce su un accordo pluriennale. Indiscrezioni provenienti dal mondo arabo riportano, addirittura, di un esponente dell’entourage del tecnico in viaggio per trattare le effettive condizioni economiche di un affare che avrebbe del clamoroso. Ancora undici giorni e il futuro del Mister piacentino assumerà contorni più definiti. L‘Arabia chiama e Inzaghi potrebbe non restare indifferente.