Simon Kjaer rivela il trauma di Eriksen e la scelta più difficile

La svolta umana di Kjaer

La storia di Simon Kjaer continua a parlare al calcio europeo. L’ex difensore di Palermo, Milan e della nazionale danese ripercorre il momento che ha segnato la sua carriera. Il 12 giugno 2021, durante Euro 2020, il collasso di Christian Eriksen ha cambiato per sempre la sua prospettiva sulla vita e sul lavoro. Kjaer spiega, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, che, se il compagno non fosse sopravvissuto, avrebbe lasciato il calcio senza esitazioni.

Il peso del trauma vissuto

Il danese ricorda quei minuti terribili. Restò accanto a Thomas Delaney, Yussuf Poulsen e allo stesso Eriksen, sostenendo la compagna del centrocampista, Sabrina Kvist Jensen, mentre lo stadio tratteneva il respiro. Col tempo ha imparato a convivere con quella ferita emotiva. A volte riaffiora, come quando ha visto un’ambulanza entrare in campo durante una partita giovanile di suo figlio. Kjaer ammette che certe immagini non le ha più volute rivedere.

Una carriera chiusa nel momento giusto

Kjaer ha salutato il calcio professionistico a 35 anni, dopo la scadenza del contratto con il Milan. Diversi club lo cercavano, ma il difensore sentiva che il ciclo era terminato. Intanto Christian Eriksen, oggi trentatreenne, resta un punto fermo della Danimarca, impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Per Kjaer, finché Eriksen sta bene, anche lui trova pace.

