Simeone non si nasconde: “In futuro mi vedo all’Inter”; il contratto…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

Diego Pablo Simeone, rinominato il Cholo, ha dichiarato in conferenza stampa di ambire alla panchina dell’Inter; contratto oneroso, ma…

SIMEONE CHOLO PANCHINA INTER – Un passato da mediano, a recuperare palloni con la classica e rinomata garra argentina. Un passato vincente, con una Coppa Uefa – di fatto, la vecchia Europa League – conquistata in una finale di Parigi, contro la Lazio, in una mitica serata a tinte nerazzurre e una delle tante della carriera di Ronaldo, il Fenomeno. Diego Pablo Simeone ha legato la propria storia da centrocampista all’Inter, per due stagioni, ma potrebbe riavvolgere quel filo nerazzurro della propria carriera anche da allenatore. Quella panchina lo attrae da tantissimo tempo e tutto lascia presagire che possa diventare anche sua, un giorno.

L’onerosissimo contratto con l’Atletico Madrid scadrà nel 2027, in virtù di un rinnovo siglato qualche mese fa. A quel punto, gli anni alla guida dei colchoneros saranno ben sedici. E tra le suggestioni riguardanti la Nazionale argentina e gli altri top club pronti a sottoporgli un accordo altrettanto importante, nemmeno tanto sullo sfondo appare la Beneamata. Intervenuto in conferenza stampa a poche ore dalla sfida ai nerazzurri, in Champions League, il tecnico argentino ha dichiarato:

“Inter? In futuro mi vedo su quella panchina, certo. Ho ricordi bellissimi da calciatore. Ovviamente, non posso essere sicuro di poter allenarla in futuro: non dipende solamente da me. Eppure, immagino di poter incrociare il mio percorso da allenatore con questa società. Potrò fare anche l’allenatore del club nerazzurro”, il commento nemmeno così velato del Cholo. Avversaria questa sera, affiliata nel destino: l’Inter è nel cuore di Simeone da calciatore. Potrebbe entrarci di diritto anche da Mister.

