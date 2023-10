Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid dal 2011, sarebbe in procinto di rinnovare il proprio accordo con la società spagnola

Nel momento in cui si parla della troppa precarietà nel mestiere dell’allenatore, il nome di Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid dal lontano 2011, non viene mai menzionato. Da quando siede sulla panchina dei colchoneros, l’ex centrocampista di rottura di Inter e Lazio, tra le altre, è idealmente entrato a piedi nella storia del club spagnolo. Tanto dall’essere fautore di un modo di fare calcio che tanto si avvicina ad un dogma vero e proprio, più che ad una semplice tattica sportiva: il Cholismo.

Un principio fondato su un calcio pragmatico, magari poco entusiasmante, ma sicuramente ultra efficace, a giudicare dai grandissimi conseguimenti di Simeone alla guida dell’Atletico. La bacheca colchoneros vanta titoli nazionali e internazionali sotto l’egemonia dell’argentino, arricchita da due Europa League, due SuperCoppe Europee, due edizioni della Liga, una Coppa del Re ed una SuperCoppa di Spagna. Il cholo è un’istituzione nella capitale spagnola e, il suo nome, rimarrà sempre impresso nella storia del club.

Tuttavia, secondo quanto riporta Matteo Moretto, corrispondente del quotidiano spagnolo Relevo, è tutt’altro che il momento dei saluti tra l’Atletico Madrid e il Mister. Sarebbero infatti in procinto di essere definite le trattative per il rinnovo contrattuale di Simeone, attualmente tecnico più pagato al mondo con ben 34 milioni di euro di ingaggio. I fondamenti del cholismo, dunque, potranno proseguire anche in futuro, a caccia di nuovi trionfi.

