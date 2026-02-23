Simeone all’Inter, è fatta? Dalla Spagna: “Pre-accordo per il 26-27”

SIMEONE INTER – Una notizia destinata a infiammare il calciomercato arriva dalla Spagna. Secondo quanto riportato dal noto programma televisivo El Chiringuito, Diego Pablo Simeone avrebbe già raggiunto un pre-accordo con l’Inter per diventare il nuovo tecnico nerazzurro a partire dalla prossima stagione.

L’indiscrezione, se confermata, segnerebbe la fine di un’era. Il Cholo lascerebbe l’Atletico Madrid dopo sedici anni e mezzo, lui che dal 23 dicembre 2011 ha scritto pagine indelebili della storia colchonera: due titoli in Liga, due Europa League, due Supercoppe Europee e una Coppa del Re. Otto trofei che pesano come macigni nella bacheca del club spagnolo. Attualmente quarto in classifica a -13 dal Barcellona, Simeone guida una squadra ancora in corsa in Champions League (domani il ritorno degli spareggi contro il Bruges dopo il 3-3 dell’andata).

Il ritorno a Milano

Il suo legame con la città di Milano non è mai stato un segreto. Nell’aprile del 2016, lo stesso Simeone aveva confessato pubblicamente il proprio desiderio: “Con Javier Zanetti mi sento al telefono. Un giorno tornerò all’Inter perché ho lasciato un bel ricordo e ho l’obiettivo di tornare come allenatore”.

Da calciatore, il Cholo ha vestito la maglia nerazzurra per due stagioni (1997-1999), collezionando 85 presenze e 14 gol, e vincendo una storica Coppa Uefa sotto la guida di Luigi Simoni. Un ricordo ancora vivo, che renderebbe il suo approdo a Milano una vera e propria chiusura del cerchio.

Una questione economica

L’ingaggio del tecnico argentino rappresenterebbe un salto dimensionale notevole per la panchina dell’Inter. Attualmente sotto contratto con l’Atletico Madrid fino al giugno 2027, Simeone percepisce uno stipendio da top mondiale: circa 40 milioni di euro lordi all’anno, secondo L’Equipe. Una cifra ben superiore ai 2,5 milioni netti più bonus guadagnati dall’attuale tecnico Cristian Chivu. Una differenza che la dirigenza nerazzurra dovrà necessariamente valutare, ma che il fascino del ritorno del Cholo potrebbe rendere improvvisamente superabile.