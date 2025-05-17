Siegrist-Genoa, intesa vicina: il portiere verso la permanenza

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Maggio 2025

Dalla Svizzera a Genova: l’esperienza di Siegrist

Dopo un passaggio turbolento al Rapid Bucarest, il portiere svizzero Benjamin Siegrist, 33 anni, ha trovato una nuova occasione in Serie A con il Genoa. Arrivato in prestito a gennaio 2025, a seguito di un contrasto interno con l’allenatore Marius Șumudică, l’estremo difensore ha lasciato anticipatamente il club austriaco, approdando in Liguria con il desiderio di rilanciarsi.

L’esordio contro il Napoli e le parole di Vieira

Il debutto con la maglia rossoblù è avvenuto l’11 maggio contro il Napoli, gara in cui Siegrist ha mostrato sicurezza e personalità, convincendo lo staff tecnico. L’allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha espresso parole di grande apprezzamento in conferenza stampa, sottolineando l’apporto professionale e tecnico del portiere elvetico. “Benjamin ha dimostrato affidabilità e attaccamento al gruppo. Ha espresso chiaramente il desiderio di restare con noi anche nella prossima stagione”, ha dichiarato il tecnico francese.

La scelta del Genoa: riscatto vicino

Nonostante il minutaggio limitato, il Genoa ha deciso di procedere con l’acquisizione definitiva del cartellino di Siegrist, convinto dalla sua esperienza e dalla sua capacità di integrarsi rapidamente nello spogliatoio. Il trasferimento dovrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane, definendo un accordo che consentirà all’ex Rapid Bucarest di continuare la sua avventura in Serie A.

Una nuova sfida per Siegrist in Italia

Per Benjamin Siegrist, il trasferimento definitivo rappresenta l’occasione per consolidarsi nel calcio italiano, offrendo al Genoa una risorsa affidabile tra i pali e contribuendo alla costruzione di una rosa solida per la prossima stagione.

