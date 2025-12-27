Shock in Turchia: arrestato Saran, presidente del Fenerbahce

Scandalo che scuote il calcio turco

Il calcio in Turchia vive ore di profonda tensione dopo l’arresto di Sadettin Saran, presidente del Fenerbahce. La notizia, diffusa dalla televisione di Stato Trt, ha rapidamente fatto il giro del Paese, generando un’onda d’urto che va ben oltre i confini della Super Lig. L’arresto è avvenuto a Istanbul, nell’ambito di una vasta operazione antidroga che coinvolgerebbe anche figure del mondo dello spettacolo.

L’operazione antidroga e i test forensi

Secondo quanto emerso, il fermo di Saran sarebbe legato ai risultati di test forensi che avrebbero rilevato la presenza di sostanze stupefacenti in campioni di capelli riconducibili al dirigente. Un elemento che ha spinto le autorità a procedere con l’arresto, inserendolo in un’indagine più ampia e delicata. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sull’estensione dell’inchiesta.

La replica ufficiale di Saran

La posizione di Sadettin Saran, però, è netta: in una dichiarazione ufficiale, il presidente del Fenerbahce ha respinto con decisione ogni accusa, definendo inattendibili i risultati dei test. Il dirigente ha annunciato la volontà di richiedere formalmente un nuovo esame, ribadendo la propria estraneità ai fatti contestati.

Attesa e incertezza sul futuro del Fenerbahce

Nel frattempo, il Fenerbahce osserva con apprensione l’evolversi della vicenda. L’arresto del suo massimo dirigente apre interrogativi pesanti sul futuro istituzionale del club e sull’impatto sportivo in una stagione già complessa. Ora la parola passa alla giustizia, mentre il calcio turco resta sospeso, in attesa di chiarezza.