Shevchenko, l’Uomo Derby per eccellenza: “Inter favorita. Allegri…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 22 Novembre 2025 · Aggiornato il 22 Novembre 2025

Andriy Shevchenko, ex leggenda del Milan e spesso letale contro l’Inter, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche di Allegri

SHEVCHENKO MILAN INTER ALLEGRI – E’ entrato a piedi pari nella storia dei Derby di Milano punendo spesso l’Inter, la rivale di sempre, in campionato, così come in Coppa Italia e in Champions League, nel corso delle notti europee che hanno condotto il Milan di Ancelotti nella leggenda. Detiene, tuttora, il record assoluto di reti segnate nella stracittadina meneghina, con 14 reti, precedendo in questa particolare classifica tutte le leggende che hanno firmato la propria griffe su una delle partite più sentite al mondo. Domani, a San Siro, nel primissimo Derby della storia in cui Milan e Inter figureranno proprietarie dell’iconico impianto, Andriy Shevchenko sosterrà sempre i due colori che hanno contribuito a renderlo un attaccante di fama mondiale: il rosso e il nero. Quando vedeva nerazzurro, l’ucraino si abbatteva come un forte vento – proveniente da est – sui rivali cittadini.

Sheva tifa Milan, ma vota Inter per lo Scudetto: le parole dell’ucraino

Intervistato da La Repubblica, l’attuale Presidente della Federcalcio ucraina ha rilasciato qualche dichiarazioni sul Derby da primato in programma nel posticipo di domani: “Ritengo l’Inter più attrezzata del Milan e la favorita numero uno per conquistare il Titolo. Chivu sta facendo un grandissimo lavoro e possiede le idee giuste per riportare l’Inter a vincere lo Scudetto. La rosa è più forte rispetto quella dell’anno passato e credo i nerazzurri siano i più forti in assoluto. I rossoneri, però, stanno riconquistando fiducia dopo una stagione complicata. Il lavoro di Mister Allegri è già tangibile: l’ambiente sta riconquistando fiducia nei propri mezzi.

Questa dinamica non è per nulla scontata e va dato grande atto a una persona schietta, seria, come il tecnico. La squadra pratica un calcio collaudato e può puntare sull’estro e l’eternità di Luka Modric, calciatore che mi sta impressionando. In generale, però, credo l’Inter abbia ancora qualcosa in più e che il Milan debba completare degli step per colmar il gap”.