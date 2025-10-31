 Salta al contenuto

Sheffield Wednesday in crisi: penalizzazione di 12 punti

Manos Staramopoulos
campo calcio

Sheffield Wednesday in amministrazione controllata

Lo Sheffield Wednesday è ufficialmente entrato in amministrazione controllata. L’English Football League (EFL) ha confermato la penalizzazione immediata di 12 punti, sanzione che relega il club all’ultimo posto della Championship con -6 punti. La decisione arriva dopo mesi di gravi difficoltà economiche e di tentativi falliti di cessione da parte dell’ex proprietario Dejphon Chansiri.

Crollo finanziario e cambio di proprietà

Il club ha nominato la società Begbies Traynor come amministratore. Secondo quanto dichiarato, l’obiettivo è “favorire una vendita di successo e garantire un futuro sicuro sotto una nuova proprietà”. Gli amministratori hanno confermato l’esistenza di “quattro o cinque” potenziali acquirenti seri, mentre altri candidati non soddisfano i criteri di sostenibilità economica richiesti.

Appello ai tifosi e prospettive future

Il comunicato del club ha sottolineato il drastico calo degli incassi da stadio, con la media presenze scesa da oltre 26.000 a 17.000 spettatori. L’amministratore Kris Wigfield ha invitato i tifosi a tornare allo stadio per sostenere economicamente la società: “Ogni centesimo speso aiuterà il club a restare in vita”.
Nonostante la crisi, l’altro amministratore Paul Stanley ha assicurato che non ci saranno interruzioni nel calendario delle partite. L’obiettivo resta una vendita sostenibile che restituisca stabilità e dignità allo storico club di Hillsborough.

