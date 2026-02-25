Sfida Milan-Inter per Goretzka: la situazione

Derby di Milano sul mercato: corsa a due per Leon Goretzka

La Bundesliga perde uno dei suoi pezzi pregiati, e la Serie A spera di farci affondo. Leon Goretzka ha preso una decisione chiara sul proprio futuro: non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Bayern Monaco. Una scelta che apre ufficialmente la caccia al centrocampista tedesco, con Milan e Inter pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni a parametro zero.

L’ex nazionale tedesco, però, non ha fretta. La sua priorità, adesso, è chiudere al meglio la stagione con i bavaresi, con Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League ancora nel mirino. Poi, si aprirà il mercato dei sogni. E Milano vuole essere protagonista.

Il nodo economico e la clausola Champions

La pista più battuta in queste ultime settimane porta a Milanello. I rossoneri seguono con attenzione l’evoluzione della situazione e valutano l’ingaggio del classe 1995. Le richieste del giocatore, però, sono importanti: oltre 5 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati ai risultati. Una cifra che richiede un sacrificio economico non indifferente.

Ma non è solo una questione di denaro. Goretzka vuole garanzie sportive. Vuole un progetto che gli permetta di essere protagonista e, condicio sine qua non, vuole la certezza di giocare la prossima Champions League. Un dettaglio cruciale, che al momento tiene in bilico l’interesse di entrambe le milanesi.

L’Inter ci pensa: rinnovamento in vista per il centrocampo

A Milano, sull’altro lato del Naviglio, l’Inter osserva con altrettanto interesse. Secondo quanto riportato da Christian Falk di Bild, i nerazzurri figurano tra le squadre più concrete nella corsa al parametro zero. La recente eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt ha acceso una spia: serve esperienza internazionale in mezzo al campo.

L’arrivo di Goretzka rappresenterebbe un salto di qualità in termini di fisicità, personalità e inserimento. Un profilo che farebbe comodo a qualsiasi squadra, e l’Inter ci sta facendo un pensiero serio, pronta a inserirsi nella corsa per non farsi trovare impreparata.

La concorrenza: Premier e Atletico alla finestra

La tentazione Premier League è sempre forte. Arsenal, Manchester United e Tottenham seguono la situazione da vicino, pronti a piombare sul tedesco qualora dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions. E poi c’è l’Atletico Madrid, club abituato a pescare a parametro zero e a offrire progetti competitivi.

Per Milan e Inter, la strada è in salita. Dovranno convincere Goretzka non solo con un ingaggio adeguato, ma anche con la prospettiva di un ruolo centrale in un progetto ambizioso. Il derby di mercato è appena iniziato, e il centrocampista tedesco è il premio più ambito.