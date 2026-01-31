Mlacic pronto allo sbarco in Serie A: sfuma l’Inter, c’è l’Udinese

L’Udinese supera la concorrenza e vede il traguardo: Branimir Mlacic è sempre più vicino a vestire bianconero. Il difensore croato classe 2007, a lungo al centro di una vera e propria telenovela di mercato con l’Inter, è ora a un passo dal club friulano, che ha saputo inserirsi con tempismo nello stallo creatosi tra i nerazzurri e il giovane giocatore dell’Hajduk Spalato. Le parti sono al lavoro per definire i dettagli di un’operazione che potrebbe regalare alla Serie A uno dei prospetti difensivi più interessanti del panorama europeo.

I dettagli dell’operazione e il sorpasso sull’Inter

La trattativa tra Mlacic e l’Inter sembrava avviata verso una chiusura positiva, sulla base di un accordo verbale tra i club vicino ai 5–5,5 milioni di euro più bonus. Poi, però, il cambio di agente del giocatore ha rimescolato le carte, portando a una rinegoziazione dei termini che ha irritato la dirigenza nerazzurra e rallentato l’operazione fino allo stop definitivo. In questo contesto si è inserita l’Udinese, rimasta sempre vigile e pronta ad approfittare della situazione.

I friulani hanno intensificato i contatti con l’Hajduk Spalato e con l’entourage del giocatore, presentando un progetto tecnico ritenuto più convincente dal diciottenne croato, soprattutto in ottica di minutaggio e possibilità di crescita. La valutazione resta attorno ai 5 milioni di euro, con il club croato che chiede anche una percentuale sulla futura rivendita. Una formula sostenibile per il club friulano, storicamente abituata a investire su giovani di prospettiva, il quale spinge per mettere il giocatore subito a disposizione di Kosta Runjaić, al contrario della società meneghina che lo avrebbe lasciato in Croazia sino a fine stagione.

Chi è Mlacic e perché l’Udinese ci punta

Nato a Spalato nel marzo 2007 e cresciuto nel vivaio dell’Hajduk, Mlacic è un difensore centrale moderno, dotato di un fisico imponente (oltre 1,90 m), grande forza nei duelli aerei e buona qualità nell’impostazione dal basso. Dopo l’esordio in prima squadra nell’estate 2025, ha collezionato 19 presenze tra campionato ed Europa, per le qualificazioni alla Conference League, guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico e attirando l’attenzione di numerosi club europei. Le sue letture difensive e la personalità mostrata nonostante la giovane età lo hanno reso un profilo particolarmente appetibile, seguito in momenti diversi da Liverpool, Club Brugge e non solo.

L’Udinese vede in lui un investimento in linea con la propria filosofia: valorizzare talenti emergenti in un contesto meno pressante rispetto ai top club, accompagnandoli in un percorso di crescita progressivo. In Serie A potrebbe affinare ulteriormente i propri punti di forza, seguendo una traiettoria già vista con altri difensori lanciati dal club friulano. Se l’affare andrà in porto, Mlacic rappresenterà non solo un colpo per il presente, ma soprattutto una scommessa strategica sul futuro.