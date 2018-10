Serie C: Juventus Under 23 – Arezzo 3-1

Al Moccagatta di Alessandria la Juventus Under 23 si impone per 3-1 sull’Arezzo allenato dall’ex tecnico della primavera bianconera Dal Canto

Nella mattina di oggi avevamo pubblicato l’intervista al giovane centrocampista del Cavallino Rampante Lorenzo Tassi, proprio in vista della sfida che vedeva protagonisti nel pomeriggio Juventus Under 23 e Arezzo. La fortuna non ha sorriso alla squadra toscana che arrivava in Piemonte, al Moccagatta di Alessandria, campo che per il momento ospita le prove interne dei bianconeri, in grande forma e con una classifica quasi sorprendente.

A fine primo tempo gli ospiti riescono grazie a un gol di Brunori, già in rete pochi giorni fa contro il Pontedera, a portare le ostilità sul pareggio, ma nella ripresa, nonostante l’ottima prova dell’Arezzo, la Juventus Under 23 sfrutta l’enorme tasso tecnico per vincere 3-1. Di Pereira, Muratore e Bunino i tre gol dei padroni di casa. Con questa vittoria la Juventus Under 23 sale in zona playoff con 10 punti in 7 partite, l’Arezzo resta in 3^ posizione con 11 punti in 6 match giocati.