Serie B, 22a giornata: Chievo vs Venezia [LIVE], gli altri risultati e classifica

SERIE B 22A GIORNATA – Dall’inviato a Verona

Il ChievoVerona ospita il Venezia in un derby veneto che mancava da quasi vent’anni, con l’ultimo incontro fra le due squadre nel campionato di Serie A. I precedenti allo stadio Bentegodi – soprattutto negli incontri della serie cadetta – vedono il risultato di parità quello più frequente.

Equilibrio nei primi dieci minuti con una buona opportunità per Meggiorini, da posizione defilata ma il pallonetto é debole; risponde il Venezia nell’azione successiva, Semper para bene a distanza ravvicinata su Ceccaroni. Lo stesso giocatore cerca un assist al 15′ , di testa Monachello ma é comoda la parata di Semper.

Chievo che rischia in diverse circostanze con appoggi troppo leggeri che aprono la strada agli avversari: in uno di questi, Obi regala l’opportunità per i lagunari che per ora non ne approfittano appieno.

Al 31′, colpo di testa di Capello per l’1-0 arancioneroverde.

Le formazioni:

ChievoVerona: Semper; Ranzetti, Leverbe, Frey, Dickmann; Segre, Obi, Esposito (46′ Giacherini); Vignato; Meggiorini, Djordjevic

Allenatore: Marcolini

Venezia: Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Lollo; Fiordilino, Maleh; Aramu; Capello, Monachello

Allenatore: Alessio Dionisi

Arbitro: Giacomo Campione di Pescara

Risultati

Di seguito, il programma completo della ventiduesima giornata del campionato cadetto:

venerdì 31 gennaio

Cremonese – Pisa 3-4

sabato 1 febbraio

Spezia – Pordenone 1-0

Trapani – Cittadella 0-3

Livorno – Ascoli 0-3

Frosinone – Entella 1-0

Empoli – Crotone 3-1

domenica 2 febbraio, ore 15.00

Juve Stabia – Perugia

ChievoVerona – Venezia [LIVE]

Benevento – Salernitana (ore 21.00)

domenica 2 febbraio, ore 21.00

Pescara – Cosenza

Classifica prima del 22esimo turno

Benevento 50

Pordenone 35

Crotone 34

Salernitana 32

Frosinone 31

Entella 31

Chievo 30

Perugia 30

Cittadella 30

Pescara 29

Spezia 28

Juve Stabia 28

Ascoli 27

Pisa 26

Venezia 24

Empoli 24

Cremonese 23

Cosenza 20

Trapani 19

Livorno 13

