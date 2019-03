Serie A – zona salvezza: ecco la situazione

La zona calda della Serie A, si fa ora rovente. Se Chievo Verona appare oramai condannata, nonostante stia dimostrando di vendere cara la pelle, giocandosi fino all’ultimo ogni partita e se il Frosinone non riesce a tramutare in punti quanto di buono offerto sul campo, sono quattro le squadre che nelle prossime dieci giornate si giocheranno tutto: tre di loro si salveranno, per una invece la zona rovente si tramuterà nell’inferno della retrocessione.

Queste le prossime 5 partite per Spal, Udinese, Empoli e Bologna

Spal 26 punti

La Spal contro la Roma ottiene tre punti d’oro dopo un periodo totalmente negativo. La squadra di Semplici grazie al bel gioco e a un ritrovato Petagna, al suo record di gol in serie A, ha tutto per salvarsi, anche se andrà incontro a un calendario che nelle prossime 5 giornate la vedrà sfidare in casa Frosinone, Cagliari ed Empoli, nel match della 33esima giornata che sarà un vero e proprio spareggio, partite intervallate dalle due sfide in casa contro Lazio e Juventus.

Udinese 25 punti

Per i friulani con una partita in meno, il calendario non sorride, lo farà la vittoria? Genoa, Empoli e Sassuolo in casa sono partite dove bianconeri di Nicola avranno l’obbligo di conquistare almeno sette punti, mentre le trasferte contro Milan, Lazio (il recupero) e Roma, rischiano di segnare un perentorio zero. La squadra fatica ad avere un gioco e un’identità problema che oramai l’Udinese si porta avanti da anni, ma al momento contano soltanto i punti, unica medicina a una situazione che rischia di diventare drammatica.

Empoli 25 punti

A 25 punti c’è anche l’Empoli che avrà Udinese in trasferta e Spal in casa come veri e propri spareggi. L’ennesimo cambio di panchina ha riportato i tre punti alla squadra toscana, tre punti che sono ossigeno al momento, anche perché le prossime due partite contro Juventus a Torino e Napoli in casa, sono impegni complicati, da probabile/possibile zero in casella.

Bologna 24 punti

È quella messa peggio in classifica, ma probabilmente messa meglio come guida tecnica, come spessore in campo, come grinta e come risultati. La cura Mihajlovic funziona c’è poco da fare e i tre punti conquistati a Torino contro i granata sono fondamentali per rimettersi in corsa. Nelle prossime 5 partite ben tre saranno in casa: Sassuolo, Chievo e Samp potrebbero lasciare punti al Dall’Ara e far proseguire così la grande rimonta della squadra rossoblù.

Quello che è certo è che per raggiungere la tradizionale quota salvezza fissata a 40, serviranno nelle prossime 10 partite, 5 vittorie: chi ci riuscirà?