Serie A Verona-Parma: gli scaligeri ospitano i ducali

Redazione · Pubblicato il 18 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

La squadra di Cuesta fa visita a quella di Zanetti allo Stadio Bentegodi di Verona all’ora di pranzo di domenica 23 novembre, gara valida per la 12^ giornata di Serie A

Per qualche giorno si dovrà fare ancora senza Serie A. Nelle prossime ore termineranno infatti le qualificazioni delle squadre nazionali per i prossimi Mondiali che si disputeranno negli Stati Uniti d’America, in Messico e in Canada nell’estate del 2026. Il massimo campionato italiano tornerà dunque solo il prossimo weekend a partire da sabato pomeriggio.

Come al solito però c’è in programma anche una partita per l’ora di pranzo di domenica. Pertanto, saranno questa volta Hellas Verona e Parma a scendere in campo alle ore 12.30 di domenica 23 novembre 2025. Gli scaligeri di Zanetti e i ducali di Cuesta si ritroveranno allo Stadio Bentegodi di Verona per la 12^ giornata del girone d’andata di Serie A.

Serie A Verona-Parma: come arrivano le due squadre

Il Verona non è sicuramente partito bene in questa stagione. La squadra di Zanetti conta infatti solo 6 punti in classifica e si trova quindi al penultimo posto davanti alla sola Fiorentina di una lunghezza e in ritardo di 1 punto sul Genoa terzultimo. I veneti vengono dal pareggio a reti inviolate contro il Lecce; ancora nessuna vittoria fin qui in questo campionato. L’obiettivo del Verona è chiaramente quello di conquistare il prima possibile la permanenza in Serie A.

Discorso simile per il Parma, che nelle prime 11 partite ha collezionato 8 punti e quindi si trova momentaneamente appena fuori dalla zona rossa della graduatoria. La squadra di Cuesta occupa la 17^ posizione e si trova a +1 sul Genoa e a -1 dal Pisa. I gialloblu vengono dall’ottimo pareggio in rimonta per 2-2 davanti ai propri tifosi contro il Milan; l’unica vittoria fin qui è il 2-1 casalingo contro il Torino di fine settembre. Ovviamente anche l’obiettivo del Parma è quello di salvarsi.

Serie A Verona-Parma: precedenti e statistiche

Verona e Parma si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 58 volte: 31 vittorie degli scaligeri, 12 pareggi e 15 successi dei ducali. Considerando però solo le partite disputate in Veneto, il bilancio è ancora più netto: 21 trionfi a 3 in favore dei padroni di casa, con 5 pareggi.

Nella passata stagione il Parma non ha mai vinto: all’andata al Tardini nel dicembre del 2024 è finita 2-3 per l’Hellas, mentre invece al ritorno al Bentegodi nel marzo del 2025 è terminata 0-0. L’ultima vittoria del Parma risale quindi all’1-0 nell’ottobre del 2020, mentre invece l’ultimo trionfo dei veneti davanti ai propri tifosi è il 2-1 arrivato nel febbraio del 2021.

