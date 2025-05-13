Serie A, una domenica bestiale: nove gare in contemporanea

Anthony Ferrara · Pubblicato il 13 Maggio 2025 · Aggiornato il 13 Maggio 2025

Nove gare in contemporanea in Serie A: la Lega ha reso noto il calendario della penultima giornata del campionato; garantita contemporaneità

Foto di Stefano D’Offizi

SERIE A GARE IN CONTEMPORANEA – Un calcio allo spezzatino e tutto ciò che ne consegue, come tanto tempo fa, per garantire la regolare disputa di un campionato di Serie A avvincente fino all’ultimo turno. Una domenica bestiale attende tutti gli appassionati di questo sport: la Lega, poco fa, ha reso noto il calendario previsto per la penultima giornata del torneo. Spiccano nove gare in contemporanea, eccezion fatta per la sfida tra Genoa e Atalanta, al Ferraris, con le due compagini pronte a dare spettacolo, ma senza aspirare a particolari obiettivi di classifica. Mentre gli uomini di Vieira hanno raggiunto la salvezza con largo anticipo, quelli di Gasperini hanno centrato la qualificazione Champions per la quinta volta negli ultimi sette anni. Per tutte le altre gare, invece, si dovrà attendere la serata di domenica.

Serie A, trentasettesima giornata: spettacolo garantito e in contemporanea

Dalla lotta serrata per lo Scudetto, con il Napoli capolista di scena a Parma e in attesa di novità da San Siro, laddove l’Inter sfiderà la Lazio di Marco Baroni in piena lotta Champions, a quelle per la qualificazione alle Coppe e alla salvezza, mai in discussione come quest’anno. Tutto in una notte, o quasi, con tanti e fondamentali incroci per stabilire il destino delle varie squadre impegnate per i rispettivi obiettivi. Nel frattempo, il Presidente di lega Serie A, Ezio Simonelli, ha commentato ringraziando la struttura della Lega per la pianificazione del calendario: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla struttura operativa della Lega Serie A per lo straordinario impegno messo in campo in tempi rapidissimi per garantire la contemporaneità delle partite. Stiamo assistendo al campionato più avvincente e incerto del mondo e quest’anno ci attende un finale senza precedenti”.

Di seguito, le partite in programma domenica sera, alle 20:45

Cagliari–Venezia; Fiorentina–Bologna; Inter–Lazio; Juventus–Udinese; Lecce–Torino; Monza–Empoli; Parma–Napoli; Roma–Milan; Hellas Verona–Como.