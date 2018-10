Serie A: Udinese – Napoli [LIVE]

Il Napoli questa sera contro l’Udinese, in Friuli, proveranno a portare i tre punti al Sud.

Alla “Dacia Arena” gli uomini di Ancelotti non avranno vita facile, considerando che tra tre giorni affronteranno il PSG dei fenomeni in Champions. Tra cui l’ex Cavani (che da tre anni infiamma i sogni estivi dei tifosi che sperano in un clamoroso ritorno in azzurro ndr).

Il Napoli non può permettersi di perdere terreno nei confronti della Juve capolista. Anche se il rientro dalle nazionali non è mai semplice, i partenopei dovranno rigare dritto e conquistare i tre punti.

PRIMO TEMPO

Al secondo minuto Verdi è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare.

Al posto di Verdi entra Ruiz che al minuto 14 del primo tempo piazza un destro a giro che batte il portiere dell’Udinese.

Dopo la rete del Napoli l’Udinese prova a rialzare la testa, Lasagna sfrutta un errore difensivo e lascia partire un tiro che il portiere azzurro riesce a neutralizzare.

Zielinsky al 31esimo non sfrutta al meglio la palla servita da Allan. Non riesce a siglare il raddoppio.

Al 49esimo Pussetto a due passi dalla rete non insacca perché trova un ottimo Karnezis che neutralizza la palla repentinamente.

SECONDO TEMPO

In aggiornamento….

FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger-Larsen, Nuytinck, Ekong, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. All. Velazquez

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Verdi; Milik, Mertens. All. Ancelotti

Arbitro: Mariani