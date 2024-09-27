Serie A Udinese-Inter: i nerazzurri fanno visita ai friulani

Redazione · Pubblicato il 27 Settembre 2024 · Aggiornato il 27 Settembre 2024

La squadra di Runjiaic ospita quella di Inzaghi nel pomeriggio di sabato 28 settembre, match valido per la 6^ giornata di Serie A.

SERIE A UDINESE-INTER – Perso il derby, l’Inter deve subito riprendersi e ripartire il prima possibile – sia da un punto di vista mentale che di classifica. Stesso discorso per l’Udinese, che lo scorso weekend ha perso la testa della classifica. Le due squadre si affronteranno nel pomeriggio di sabato 28 settembre in Friuli a partire dalle ore 15.00.

Il match tra bianconeri e nerazzurri sarà valido per la 6^ giornata del massimo campionato italiano. La squadra di Inzaghi punta ovviamente a confermarsi sul tetto della Serie A, visto che l’anno scorso ha vinto lo scudetto; quella di Runjiaic invece vuole conquistare quantomeno una salvezza tranquilla.

Alla luce di queste premesse, come riportano le statistiche e le quote presenti su siti sportivi dedicati come ad esempio Bcgame.eu.com, la gara potrebbe essere più aperta ed equilibrata di quello che sembra.

Serie A, Udinese-Inter: come arrivano le due squadre

L’Udinese ha cominciato in maniera positiva il campionato, sia da un punto di vista delle prestazioni che dei risultati. La brutta sconfitta incassata lo scorso weekend a Roma contro i giallorossi ha un po’ macchiato l’ottimo lavoro svolto fin qui da mister Runjiaic, ma la squadra friulana conta comunque 10 punti in classifica – a solo una lunghezza dal Torino capolista. I bianconeri – che peraltro in settimana hanno vinto contro la Salernitana per 3-1 nel secondo turno di Coppa Italia – prima di perdere contro la Roma avevano rimediato 3 vittorie consecutive contro Lazio, Como e Parma. L’obiettivo dell’Udinese però come detto è quello di salvarsi con largo anticipo.

Discorso totalmente opposto per l’Inter, che fin qui non sta rispettando le aspettative. La squadra di Inzaghi ha già steccato più volte: a partire dal pareggio esterno all’esordio contro il Genoa, passando per quello col Monza e finendo appunto con il ko nel derby contro il Milan. Il risultato è che i nerazzurri al momento contano appena 8 punti in classifica, ma da campioni d’Italia in carica vogliono giustamente riconfermarsi.

Serie A, Udinese-Inter: precedenti e statistiche

Udinese ed Inter si sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 116 volte: 24 vittorie bianconere, 32 pareggi e 60 successi nerazzurri. Considerando solo le partite disputate ad Udine però, il bilancio è un po’ più equilibrato: 14 trionfi a 25 in favore degli ospiti, con 20 pareggi.

Nella passata stagione, l’Inter ha trionfato in entrambe le occasioni: netto 4-0 in casa all’andata nel dicembre del 2023, successo per 1-2 invece al ritorno in trasferta nell’aprile del 2024. Le due squadre peraltro si affronteranno anche tra un paio di mesi agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Per ritrovare una vittoria dell’Udinese bisogna tornare al 3-1 nel settembre del 2022. Si tratta però dell’unico successo bianconero nelle ultime 13 partite: per il resto sono addirittura 10 vittorie dell’Inter e 2 pareggi.