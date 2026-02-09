Serie A Roma-Cagliari: i giallorossi ospitano i sardi

La squadra di Pisacane farà visita a quella di Gasperini allo Stadio Olimpico di Roma la sera di lunedì 9 febbraio, gara valida per la 24^ giornata di Serie A

Questa sera, lunedì 9 febbraio 2026, si concluderà la 24^ giornata di Serie A. Il posticipo in programma da calendario è la sfida tra Roma e Cagliari, che si daranno battaglia con i 3 punti in palio allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle ore 20.45.

I giallorossi di mister Gasperini ospiteranno dunque i sardi di mister Pisacane per questo 5^ turno del girone di ritorno del massimo campionato italiano. Come si evince dai pronostici e dalle statistiche aggiornate presenti su 1win, i padroni di casa sono nettamente favoriti; tuttavia nel calcio può sempre succedere qualsiasi cosa nell’arco dei 90 minuti.

Serie A Roma-Cagliari: come arrivano le due squadre

La Roma sta abbastanza bene, ma deve riprendersi il primo possibile dalla brutta battuta d’arresto della scorsa settimana: i giallorossi hanno infatti perso 1-0 in trasferta contro l’Udinese, facendosi così sorpassare in classifica dalla Juventus. La squadra di Gasperini si trova al 5^ posto a quota 43 punti, a -2 dai bianconeri quarti e a +2 sul Como sesto. L’ultimo successo in campionato della Roma è lo 0-2 registrato a Torino contro i granata a metà gennaio. L’obiettivo di questa squadra è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Discorso chiaramente molto diverso per il Cagliari, che sta andando piuttosto bene ultimamente sia in termini di risultati che di prestazioni. La squadra di Pisacane ha infilato ben 3 successi consecutivi contro Juventus, Fiorentina e Verona. I sardi quindi si trovano addirittura in 12^ posizione in classifica a quota 28 punti, a -1 dal Sassuolo e a +2 sul Torino. Al momento la zona rossa dista 11 punti. L’obiettivo del Cagliari è chiaramente quello di conquistare la salvezza matematica il prima possibile.

Serie A Roma-Cagliari: precedenti e statistiche

Roma e Cagliari si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 100 volte: 46 vittorie dei giallorossi, 29 pareggi e 25 successi dei sardi. Considerando però solo le partite disputate a Roma, il bilancio è ancora meno equilibrato: 26 trionfi a 5 in favore dei padroni di casa, con 17 pareggi.

La gara d’andata all’Unipol Domus di Cagliari giocatasi nel dicembre del 2025 è terminata 1-0. L’ultima vittoria della Roma è invece l’1-0 arrivata nel marzo del 2025. In casa i giallorossi vengono da 4 vittorie consecutive e più in generale da ben 10 risultati utili di fila, di cui 8 vittorie e 2 pareggi. L’ultimo successo del Cagliari lontano dalle mura amiche è il 2-4 nel febbraio del 2013.