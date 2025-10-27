Serie A, regna l’equilibrio in vetta: comandano Napoli e Roma
Foto © Stefano D’Offizi
Napoli e Roma in vetta
La Serie A 2025-26 entra nel vivo con un equilibrio che promette scintille. Dopo l’8ª giornata, Napoli e Roma condividono la vetta a quota 18 punti. La squadra di Antonio Conte ha mostrato solidità, ma il pareggio del Milan con il Pisa ha permesso ai giallorossi di Gian Piero Gasperini di agganciare i campioni in carica. Decisivo il guizzo di Paulo Dybala contro il Sassuolo, che conferma la capacità della Roma di colpire nei momenti chiave.
Milan e Inter inseguono
Il Milan, fermato sul pari dagli uomini di Gilardino, resta comunque in scia con 17 punti, dimostrando continuità e una crescita costante sotto la guida di Massimiliano Allegri. Più altalenante il cammino dell’Inter, che con 15 punti paga qualche passo falso ma resta pienamente in corsa grazie a un attacco prolifico, il migliore del campionato con 19 reti.
Juventus in difficoltà
La sconfitta contro la Lazio ha complicato il percorso della Juventus, ferma a 12 punti. La squadra di Igor Tudor fatica a trovare equilibrio e rischia di perdere contatto con le prime posizioni. Al contrario, il Bologna di Vincenzo Italiano continua a sorprendere, piazzandosi al quinto posto con 14 punti e un gioco sempre più convincente.
La lotta salvezza
In coda, Verona, Pisa e Genoa restano invischiate nella zona retrocessione, con i rossoblù ultimi a quota 4. La corsa per la permanenza in Serie A si preannuncia serrata quanto quella per lo Scudetto.
