Serie A porte chiuse: ecco come funziona rimborso biglietto

SERIE A PORTE CHIUSE – Come riporta il sito calciomercato.it saranno almeno 5 le partite che si giocheranno a porte chiuse in questo week end. Si attende però comunicato ufficiale. In un atmosfera che diverrà assolutamente surreale si giocheranno: Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e infine Udinese-Fiorentina.

La FIGC ha già annunciato che dei singoli casi se ne occuperanno i vari club. A seconda di quello indicato nelle condizioni di vendita e di contratto sia per quanto riguarda gli abbonamenti, sia per i singoli tagliandi della partita, riporta sempre calciomercato.it.

SERIE A PORTE CHIUSE – Nel caso di Atalanta, Inter e Juventus: le tre società non prevedono il rimborso per gli abbonati, mentre, specifica il sito, per chi ha acquistato il singolo biglietto dovrebbe valere la stessa regola, ma si attendono comunicazioni ufficiali.

Conclude calciomercato.it: “Sintetizzando in Serie A sono 11 le società che non prevedono rimborsi e si tratta di: Atalanta, Brescia, Cagliari, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Napoli, Roma, Sampdoria, Spal. Le altre prevedono qualche misura di rimborso e sono: Bologna, Fiorentina, Verona, si fa riferimento solo a chi ha il biglietto. Lazio: l’abbonamento avrà il diritto ad un biglietto per un’altra gara casalinga con compresa nell’abbonamento a discrezione della società. Parma, Sassuolo, Torino e Udinese. Oltre al caso del Milan che ha comunicato di aver avviato le procedure per il rimborso dei biglietti per la gara con il Genoa.”