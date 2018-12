Serie A, Milan – Torino: probabili formazioni

Il Milan ritrova Higuain con Cutrone, dietro Abate ancora centrale nella difesa a 4. Nel Toro c’è il tandem Belotti-Iago, altra panchina per Zaza

L’appuntamento è alle ore 20.30 allo stadio San Siro di Milano dove questa sera si affronteranno Milan e Torino nel match che chiuderà la quindicesima giornata di Serie A, diretta su Sky.

Qui Milan

Gattuso è ancora in emergenza infortuni ma almeno ritrova Higuain dopo la squalifica: il Pipita farà coppia in attacco con Patrick Cutrone. Dietro gioca ancora centrale Abate insieme a Zapata. Calabria sulla destra, davanti a lui Suso. Bakayoko-Kessie in mezzo.

Qui Torino

Formazione tipo per Mazzarri: De Silvestri e Ansaldi sulle corsie esterne con Baselli e Meitè mezzali. Davanti il duo Belotti-Iago Falque. Panchina per Zaza.

Milan-Torino: probabili formazioni

Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. All. Gattuso.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. All. Mazzarri.

