Il Milan rialza la testa: 3-2 alla Samp firmato Cutrone-Higuain-Suso, Gattuso può respirare

Primo tempo bellissimo con Milan e Samp che vanno al riposo sul 2-2. Nel secondo Suso si inventa un gol dei suoi e regala i 3 punti a Gattuso

Il Milan torna a vincere e lo fa battendo la Sampdoria per 3-2 alla fine di una partita ricca di emozioni. Rossoneri che dimostrano grande carattere riuscendo a rimontare e vincere una partita non facile per come si era messa. La squadra è con Gattuso che ottiene 3 punti di vitale importanza, salendo a quota 15 punti proprio come i blucerchiati. Ospiti che giocano un fantastico primo tempo ma che forse fanno troppo poco nella ripresa per sperare di strappare almeno un punto.

La Partita

Gattuso perde Bonaventura ed è costretto a schierare Kessie nonostante le non perfette condizioni dell’ivoriano. Anche Calhanoglu non sta bene e va in panchina: gioca Laxalt. Davanti la coppia Higuain-Cutrone. Nella Samp due sorprese: Linetty e non Barreto e l’ex di turno Saponara al posto di Ramirez.

Primo tempo da montagne russe a San Siro. Passa per primo il Milan col colpo di testa di Cutrone che fa 1-0 su assist al bacio di Suso. Poi la Samp ribalta tutto col destro di Saponara (1-1) e con il piattone mancino al volo di Quagliarella lanciato fantasticamente proprio dal trequartista ex Empoli (1-2). Poco dopo il Milan riporta nuovamente in parità il risultato grazie al gol di Higuain ben imbeccato da Cutrone.

Nella ripresa il Milan cambia canovaccio tattico e decide di aspettare la Samp chiudendo tutte le linee di passaggio: il risultato è che nel secondo tempo la Samp dalle parti di Donnarumma non si vede praticamente mai. E allora il Milan trova il gol del 3-2 con Suso che dalla destra di accentra e si inventa una magia col sinistro sulla quale Audero nulla può. Rossoneri vicini anche al quarto gol ma Laxalt da pochi passi centra il palo sul cross del solito Suso. Finisce 3-2 per il Milan che ritrova la vittoria dopo due ko consecutivi. Boccata d’ossigeno fondamentale per Gattuso.

La Cronaca Live

17.57 Le squadre sono sul terreno di gioco, ecco l’inno della Serie A.

18.02 Via! Partiti!

3′: Ci prova Higuain!!! Esterno della rete. Il Pipita ha provato la conclusione sugli sviluppi di un calcio d’angolo non trovando però il gol. Partito bene il Milan.

Ci prova Higuain!!! Esterno della rete. Il Pipita ha provato la conclusione sugli sviluppi di un calcio d’angolo non trovando però il gol. Partito bene il Milan. 9′: Tanti cross in questo inizio da parte di Suso e Laxalt ma Audero è sempre attento.

Tanti cross in questo inizio da parte di Suso e Laxalt ma Audero è sempre attento. 10′: Prova a farsi vedere in avanti la Samp con Saponara che serve Quagliarella ma l’ex Torino viene chiuso in fallo laterale.

Prova a farsi vedere in avanti la Samp con Saponara che serve Quagliarella ma l’ex Torino viene chiuso in fallo laterale. 12′: Che palla di Suso! Bel taglio di Higuain ma sfera leggermente troppo lunga che finisce preda di Audero.

Che palla di Suso! Bel taglio di Higuain ma sfera leggermente troppo lunga che finisce preda di Audero. 16′: GOOOOOLLLL!!! CUTRONEEE!!! 1-0! Suso dalla destra lascia partire un cross perfetto, Cutrone scappa dietro a Bereszyński e di testa trafigge un incolpevole Audero. Vantaggio meritato per il Milan.

GOOOOOLLLL!!! CUTRONEEE!!! 1-0! Suso dalla destra lascia partire un cross perfetto, Cutrone scappa dietro a Bereszyński e di testa trafigge un incolpevole Audero. Vantaggio meritato per il Milan. 20′: SAPONARA! Pareggia subito la Sampdoria!!! 1-1! Quagliarella parte palla al piede sulla destra, poi apre splendidamente sulla sinistra per Saponara: aggancio perfetto dell’ex Empoli che rientra sul destro, salta Calabria e spara di collo pieno un rasoterra che si insacca alla sinistra di Donnarumma. Terzo gol di Saponara contro il Milan.

SAPONARA! Pareggia subito la Sampdoria!!! 1-1! Quagliarella parte palla al piede sulla destra, poi apre splendidamente sulla sinistra per Saponara: aggancio perfetto dell’ex Empoli che rientra sul destro, salta Calabria e spara di collo pieno un rasoterra che si insacca alla sinistra di Donnarumma. Terzo gol di Saponara contro il Milan. 24′: Partita equilibrata a San Siro. L’avevamo detto, la Samp non è un avversario facile per il Milan.

Partita equilibrata a San Siro. L’avevamo detto, la Samp non è un avversario facile per il Milan. 26′: Ha chiesto il cambio Murru che deve avere qualche problema fisico.

Ha chiesto il cambio Murru che deve avere qualche problema fisico. 28′: E’ già pronto Sala che sta ricevendo le ultime indicazioni da Giampaolo. Ecco il cambio: fuori Murru, dentro Sala.

E’ già pronto Sala che sta ricevendo le ultime indicazioni da Giampaolo. Ecco il cambio: fuori Murru, dentro Sala. 30′: QUAGLIARELLA!!! CHE GOL DELLA SAMP! 2-1! Sampdoria che ribalta tutto. Azione lunghissima con una serie infinita di passaggi. Poi Saponara trova uno spazio in mezzo alle maglie rossonere e si inventa un lancio perfetto per Quagliarella che al volo col sinistro buca per la seconda volta Donnarumma.

QUAGLIARELLA!!! CHE GOL DELLA SAMP! 2-1! Sampdoria che ribalta tutto. Azione lunghissima con una serie infinita di passaggi. Poi Saponara trova uno spazio in mezzo alle maglie rossonere e si inventa un lancio perfetto per Quagliarella che al volo col sinistro buca per la seconda volta Donnarumma. 31′: Prova a reagire il Milan che guadagna subito un corner. Nulla di fatto.

Prova a reagire il Milan che guadagna subito un corner. Nulla di fatto. 33′: Ci prova Higuain!!! Azione personale dell’argentino che poi dal limite calcia col destro. Audero in calcio d’angolo. Reazione Milan.

Ci prova Higuain!!! Azione personale dell’argentino che poi dal limite calcia col destro. Audero in calcio d’angolo. Reazione Milan. 34′: HIGUAIIINNN!!! PAREGGIA IL MILAN: 2-2! Higuain al limite scambia con Cutrone in un’azione simile a quella, a parti invertite, del gol contro la Roma. Cutrone gli serve un pallone perfetto e il Pipita davanti ad Audero non sbaglia. Che partita!

HIGUAIIINNN!!! PAREGGIA IL MILAN: 2-2! Higuain al limite scambia con Cutrone in un’azione simile a quella, a parti invertite, del gol contro la Roma. Cutrone gli serve un pallone perfetto e il Pipita davanti ad Audero non sbaglia. Che partita! 43′: Pericolo Samp: azione insistita di Quagliarella, poi Saponara prova il cross ribattuto in angolo. Dal corner successivo mischia in area ma alla fine il Milan allontana.

Pericolo Samp: azione insistita di Quagliarella, poi Saponara prova il cross ribattuto in angolo. Dal corner successivo mischia in area ma alla fine il Milan allontana. 45′: Un minuto di recupero.

Un minuto di recupero. 45+1′: Saponara in rovesciata! Ma era tutto fermo per fuorigioco, l’ex di turno era oltre l’ultimo difensore al momento del tiro di Quagliarella. Finisce qui un bellissimo primo tempo sul risultato di 2-2. Pareggio giusto.

Primo tempo bellissimo e ricco di gol che termina sul risultato di 2-2. Un’altalena di emozioni a San Siro. Parte bene il Milan che passa in vantaggio al 16′ con Cutrone di testa su assist di Suso. Pareggia subito la Samp con bel gol di Saponara che poi si inventa anche l’assist perfetto per il gran gol di Quagliarella che porta in vantaggio i blucerchiati. Il Milan reagisce e trova poco dopo il gol del 2-2 con Higuain ben imbeccato da Cutrone. Partita, come detto, bellissima. A tra poco per i secondi 45 minuti.

19.04 Si riparte!

46′: Higuain! Gira col sinistro un cross di Laxalt ma Audero blocca a terra.

Higuain! Gira col sinistro un cross di Laxalt ma Audero blocca a terra. 52′: Bellissima uscita palla al piede del Milan che parte da destra con Calabria e Suso, poi grande apertura di Higuain d’esterno per Laxalt dall’altra parte. Cross basso dell’ex Genoa allontanato dalla difesa ospite.

Bellissima uscita palla al piede del Milan che parte da destra con Calabria e Suso, poi grande apertura di Higuain d’esterno per Laxalt dall’altra parte. Cross basso dell’ex Genoa allontanato dalla difesa ospite. 58′: Botta di Suso col mancino, Audero si rifugia in angolo.

Botta di Suso col mancino, Audero si rifugia in angolo. 59′: Si fa male Defrel che chiede immediatamente il cambio: dentro Kownacki al suo posto. Probabile stiramento per il francese che si è toccato dietro la coscia dopo uno scatto.

Si fa male Defrel che chiede immediatamente il cambio: dentro Kownacki al suo posto. Probabile stiramento per il francese che si è toccato dietro la coscia dopo uno scatto. 61′: SUUUUUSOOOOO!!!! 3-2 MILAN!!! CHE GOL!!! Un gol alla Suso. Parte da destra, si accentra e col mancino spara sul palo più lontano. Che gol!

SUUUUUSOOOOO!!!! 3-2 MILAN!!! CHE GOL!!! Un gol alla Suso. Parte da destra, si accentra e col mancino spara sul palo più lontano. Che gol! 64′: Problemi alla caviglia per Calabria, si scalda Abate.

Problemi alla caviglia per Calabria, si scalda Abate. 68′: Praet dalla distanza: alto.

Praet dalla distanza: alto. 75′: Non ce la fa Calabria comunque. Intanto sta per entrare Castillejo. Ecco il cambio, esce Cutrone. Dentro anche Caprari per Saponara nella Samp, finiti i cambi per Giampaolo.

Non ce la fa Calabria comunque. Intanto sta per entrare Castillejo. Ecco il cambio, esce Cutrone. Dentro anche Caprari per Saponara nella Samp, finiti i cambi per Giampaolo. 77′: Ecco il secondo cambio di Gattuso: Abate per Calabria.

Ecco il secondo cambio di Gattuso: Abate per Calabria. 82′: Momento positivo per la Samp che sta spingendo tanto per cercare il pareggio. Punizione dalla trequarti ora battuta da Caprari. Nulla di fatto.

Momento positivo per la Samp che sta spingendo tanto per cercare il pareggio. Punizione dalla trequarti ora battuta da Caprari. Nulla di fatto. 85′: Palo di Laxalt! Milan vicino al 4-2. Cross di Suso e Laxalt prima di testa e poi di piede incredibilmente non riesce a buttarla dentro ad un passo dalla porta.

Palo di Laxalt! Milan vicino al 4-2. Cross di Suso e Laxalt prima di testa e poi di piede incredibilmente non riesce a buttarla dentro ad un passo dalla porta. 88′: Terzo e ultimo cambio per il Milan: dentro Calhanoglu, fuori Laxalt.

Terzo e ultimo cambio per il Milan: dentro Calhanoglu, fuori Laxalt. 90′: Saranno 4 i minuti di recupero.

Saranno 4 i minuti di recupero. 90+2′: Che recupero di Biglia. Dopo una palla persa da Higuain, il centrocampista rossonero recupera un gran pallone in scivolata, intervento utilissimo.

Che recupero di Biglia. Dopo una palla persa da Higuain, il centrocampista rossonero recupera un gran pallone in scivolata, intervento utilissimo. 90+4′: Il Milan spreca un contropiede con Castillejo che ritarda il passaggio a Suso ma non c’è più tempo: finisce qua. Il Milan torna a vincere e lo fa battendo per 3-2 un’ottima Sampdoria.

Il Tabellino

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria (78′ Abate), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Biglia, Kessie, Laxalt (88′ Calhanoglu); Higuain, Cutrone (76′ Castillejo). All.: Gattuso.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru (29′ Sala); Praet, Ekdal, Linetty; Saponara (76′ Caprari); Quagliarella, Defrel (61′ Kownacki). All.: Giampaolo.

Arbitro: Maresca

Gol: 16′ Cutrone (M), 20′ Saponara (S), 30′ Quagliarella (S), 35′ Higuain (M), 61′ Suso (M).

Ammoniti: Abate, Kessie, Romagnoli (M); Linetty, Sala (S).

