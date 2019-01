Equilibrio a San Siro: 0-0 divertente tra Milan e Napoli

Donnarumma e Ospina migliori in campo: a San Siro finisce 0-0. Buon esordio di Piatek. Espulsi Fabian Ruiz e Ancelotti

A San Siro finisce 0-0, un pareggio divertente che forse però non serve a nessuno. Non serve al Napoli che domani rischia di veder scappare la Juventus a +11 e non serve al Milan che, sempre domani, rischia di essere superato dalla Roma e agganciato dalla Lazio.

La Partita

Gattuso sceglie di partire con i suoi uomini: gioca quindi Cutrone, panchina per il nuovo acquisto Piatek. Suso e Calhanoglu completano il tridente con Paquetà confermato mezz’ala. Senza Zapata, spazio a Musacchio. Ancora titolare Calabria con Conti pronto a subentrare. Stupisce tutti invece Ancelotti che schiera tutti gli attaccanti dal primo minuto: ci sono infatti Insigne, Milik e Mertens oltre al solito Callejon. Probabilmente sarà quindi un 4-2-3-1 con Fabian Ruiz e Zielinski mediani. Sulle corsie laterali spazio a Malcuit e Mario Rui con Koulibaly che torna dopo la squalifica.

Pronti via e Callejon sfiora il vantaggio sull’apertura di Insigne ma Donnarumma è attento. Subito dopo risponde Cutrone colpendo l’esterno della rete. La partita è divertente ma le occasioni latitano e il primo tempo termina 0-0.

La ripresa è più viva e dopo due minuti Kessie sfiora il vantaggio. Poi ci provano in sequenza Milik e Zielinski (che ha calciato tantissimo verso la porta trovando sempre Donnarumma sulla sua strada) ma non riescono a sbloccare il punteggio. Finale mozzafiato. Opsina salva sulla linea la girata di Musacchio, Zielinski bombarda la porta rossonera sfiorando il vantaggio in più occasioni. In pieno recupero vengono espulsi Fabian Ruiz prima e Ancelotti per proteste poi. Finisce 0-0 una gara equilibrata.

La Cronaca Live

20.33 Si comincia, Milan – Napoli al via.

2′: Grande atmosfera a San Siro, che emozione!

6′: Callejon! Subito Napoli, eccola la prima occasione del match. Grande apertura di Insigne per lo spagnolo che calcia col destro trovando la risposta di Donnarumma che manda in angolo.

9′: Risponde il Milan con Suso ma la sua conclusione è facile prede per Ospina.

10′: Cutrone! Grande palla di Calhanoglu in area, l’attaccante rossonero si fionda sulla sfera e calcia: esterno della rete. Sta crescendo il Milan.

13′: Che bella partita a San Siro, le due squadre giocano senza paura.

15′: INSIGNE! Rientra e calcia da sinistra, palla fuori di pochissimo sul secondo palo.

17′: Primo giallo del match per Cutrone che ostacola Ospina al momento del rinvio.

18: Giallo anche per Fabian Ruiz.

23′: Suso calcia! Aveva tanto spazio il numero 8 e ha calciato spedendo però il pallone altissimo.

24′: Calhanoglu! Gran botta da lontano ma Opsina si allunga e blocca.

26′: Romagnoli salva tutto! Dopo un angolo, Zielinski la rimette dentro trovando Koulibaly in area ma arriva il difensore del Milan a salvare tutto.

30′: Mezz’ora di Milan – Napoli e ancora 0-0 al Meazza: match molto equilibrato.

36′: Zielinski! Controllo e subito botta di sinistro, palla fuori.

37′: Calhanoglu ci prova ma Ospina è attento.

38′: Callejon a giro col sinistro appena dentro l’area: palla che termina larga. Ma che errore di Paquetà che aveva perso una brutta palla.

39′: Cutrone la sfiora ma non arriva di pochissimo sul cross di Calabria.

45′: 1 minuto di recupero.

45+1′: Finisce qua il primo tempo sul punteggio di 0-0 tra Milan e Napoli.

E’ 0-0 tra Milan e Napoli al termine dei primi 45 minuti. Partita gradevole ma ancora senza reti e con poche occasioni nitide. Callejon ha avuto sui piedi la migliore per gli uomini di Ancelotti ma ha trovato Donnarumma sulla sua strada; Cutrone ha calciato male la palla servitagli da Calhanoglu. A tra poco per la ripresa.

21.36 Si ricomincia.

47′: KESSIEEEEE! Eccola la più clamorosa occasione della partita. Cross di Suso, Albiol sbaglia il rinvio e regala palla a Kessie a quattro metri dalla porta, l’ivoriano si sposta il pallone per evitare il ritorno dello spagnolo e calcia ma Malcuit salva tutti deviando in corner. Che occasione per il Milan.

48′: Ospina! Blocca in due tempi la conclusione rasoterra di Paquetà.

55′: Dopo i minuti iniziali di grande ritmo, ora siamo di nuovo in una fase equilibrata del match.

61′: Mertens penetra in area e crossa, Donnarumma blocca.

64′: Milik!!! Zielinski centra per il compagno che, all’altezza del dischetto, controlla e calcia. Pallone forte ma centrale e Donnarumma respinge.

67′: Zielinski!!! Che botta al volo! Ma anche in questa occasione il pallone è centrale e il portiere rossonero respinge coi pugni.

68′: Primo cambio della gara: fuori Borini, dentro Paqueta. Si scalda anche Piatek.

72′: Ecco il momento di Piatek, gli fa spazio Cutrone. Ovazione per il polacco. Cambia anche Ancelotti che inserisce Ghoulam per Mario Rui.

76′: Piatek! Aggancia bene un pallone servitogli in profondità e si lancia da solo verso Ospina che è bravo ad uscire sui piedi del polacco.

77′: Anzi, è stato Koulibaly in scivolata a bloccare il tiro di Piatek.

78′: MUSACCHIOOO!!! Angolo di Suso, sponda di Piatek e Musacchio prova la girata volante che viene respinta sulla linea da Ospina. Che occasione per il Milan.

80′: Dentro Verdi per Mertens. Insigne si accentra al fianco di Milik.

81′: Verdi non ci arriva! Cross di Ghoulam per Verdi che viene anticipato all’ultimo da Musacchio.

82′: Callejon non controlla! Gran traccia di Verdi per Callejon che però non controlla davanti a Donnarumma. L’aveva messo in porta Verdi.

84′: ZIELINSKIIII!!!! Calcia da fuori a incrociare col sinistro e sfiora il gol. E’ uscita di pochissimo. Preme ora il Napoli.

86′: Giallo per Albiol che stende Piatek. E’ entrato bene il polacco in partita.

87′: Zielinski! Blocca Donnarumma! Contropiede perfetto del Napoli che gioca da sinistra a destra, poi arriva Zielinski a rimorchio ma calcia centralmente.

88′: Esce Insigne, dentro Ounas.

89′: Ultimo cambio nel Milan: fuori Calhanoglu, dentro Laxalt.

90′: Saranno 5 i minuti di recupero.

90+3′: Attenzione: espulso Fabian Ruiz per doppia ammonizione. Intercetta di petto un passaggio di Musacchio ma per l’arbitro la prende di mano ed estrae il secondo giallo. Abbaglio di Doveri.

90+4′: Espulso anche Ancelotti per proteste.

90+5′: Si continua a giocare. Punizione dalla trequarti per il Napoli. Nulla di fatto.

90+6′: Finisce qua: 0-0 tra Milan e Napoli.

Il Tabellino

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, R. Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà (69′ Borini); Suso, Cutrone (72′ Piatek), Calhanoglu (89′ Laxalt). All.: Gattuso.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (72′ Ghoulam); Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne (88′ Ounas); Milik, Mertens (80′ Verdi). All.: Ancelotti.

Arbitro: Doveri.

Note: Espulso al 90+3′ Ruiz (N), per somma di ammonizioni. Allontanato al 90+4′ il tecnico del Napoli Ancelotti, per proteste. Ammoniti: Cutrone (M); Albiol (N)