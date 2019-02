Serie A, Milan – Empoli 3-0: per il Milan una vittoria che sa di terzo posto

Con la vittoria di stasera il Milan si porta a un solo punto di distanza dall'Inter, che domenica affronterà la Fiorentina.

Termina 3-0 la partita tra Milan ed Empoli. Dopo dieci minuti di gioco, la squadra rossonera passa in vantaggio con un gol di Paquetà, annullato per fuorigioco grazie all’intervento del VAR. Un primo tempo equilibrato quello tra le due squadre, che vanno a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa bastano cinque minuti e Piatek segna il sesto gol in sette partite con la maglia del Milan. Squadra di casa che trova il due a zero, dopo due minuti, con un cucchiaio di Kessie su assist di Castillejo. E’ proprio quest’ultimo a trovare il terzo gol che mette in cassaforte tre punti fondamentali per il Milan. L’Empoli non reagisce e subisce il poker da Borini, che si vede annullare il gol dall’intervento del VAR.

Al triplice fischio il Milan porta a casa una vittoria importantissima. Rossoneri a un punto dall’Inter che domenica affronterà la Fiorentina.

TABELLINO

Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà (69′ Borini); Castillejo, Piatek (69′ Cutrone), Calhanoglu (80′ Biglia).

A disp: A.Donnarumma, Plizzari, Abate, Calabria, Laxalt, Strinic, Bertolacci, Biglia, Mauri, Borini, Cutrone.

Empoli: Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah (66′ Ucan), Bennacer, Krunic, Pasqual (74′ Pajac); Caputo, Farias (66′ La Gumina).

A disp.: Perucchini, Provedel, Rasmussen, Diks, Maietta, Nikolau, Brighi, Capezzi, Traoré, Oberlin.

Ammoniti: Calhanoglu (Milan), Di Lorenzo (Empoli)

Arbitro: Giacomelli