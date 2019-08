Serie A, le designazioni arbitrali della prima giornata

Tutte le designazioni della prima di campionato. La capolista sarà diretta da Maresca, il Napoli invece è stato affidato a Massa.

È tutto pronto: la Serie A 2019-2020 sta per cominciare. Al via un nuovo campionato, che sarà inaugurato dalla detentrice dello Scudetto: la Juventus. L’esordio per la squadra di Maurizio Sarri è in programma per sabato 24 agosto alle 18, quando i bianconeri scenderanno in campo allo Stadio Tardini contro il Parma. Avvio di stagione in trasferta per la nuova Juve, con Cristiano Ronaldo che già scalpita. Il secondo match della 1^ giornata di Serie A si giocherà invece al Franchi di Firenze, dove andrà in scena uno dei match più interessanti del weekend: Fiorentina-Napoli. Occasione per rivedere in campo l’undici di Ancelotti, ma anche la prima della nuovissima viola del presidente Commisso.

Ricchissimo il programma della domenica, che sarà concentrato nella seconda parte della giornata. Un solo match previsto per le ore 18, toccherà al Milan. All’appello manca solo la nuovissima Inter di Antonio Conte, protagonista del posticipo.

Le designazioni arbitrali della prima di Serie A

L’Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 25 agosto alle ore 20.45.

CAGLIARI – BRESCIA

ABBATTISTA

PAGANESSI – BRESMES

IV: ILLUZZI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI IORIO

FIORENTINA – NAPOLI Sabato 24\08 h.20.45

MASSA

TEGONI – ALASSIO

IV: DOVERI

VAR: VALERI

AVAR: MONDIN

H. VERONA – BOLOGNA

GIUA

SCHENONE – IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: GALETTO

INTER – LECCE Lunedì 26\08 h.20.45

LA PENNA

GIALLATINI – PRENNA

IV: VOLPI

VAR: AURELIANO

AVAR: FIORITO

PARMA – JUVENTUS Sabato 24\08 h.18.00

MARESCA

VALERIANI – DE MEO

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

ROMA – GENOA

CALVARESE

LIBERTI – CECCONI

IV: ROS

VAR: FABBRI

AVAR: PASSERI

SAMPDORIA – LAZIO

ROCCHI

MELI – PERETTI

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: TOLFO

SPAL – ATALANTA

MANGANIELLO

ROCCA – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: CHIFFI

AVAR: LO CICERO

TORINO – SASSUOLO

MARIANI

SANTORO – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO

UDINESE – MILAN h.18.00

PASQUA

VIVENZI – RANGHETTI

IV: MAGGIONI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DEL GIOVANE