Serie A, Lazio – Empoli: formazioni ufficiali

Inzaghi, che deve rinunciare a Immobile, punta sulla coppia Correa-Caicedo. Iachini conferma la formazione della scorsa giornata.

Tra meno di un’ora, allo stadio Olimpico, la Lazio affronterà l’Empoli in una gara fondamentale per entrambe le squadre. Se i biancocelesti inseguono la Champions, la squadra toscana è alla ricerca di punti importanti per la salvezza.

Inzaghi ritrova Milinkovic e schiera Correa dal primo minuto al posto dell’infortunato Immobile. Spazio ancora a Caicedo, autore del goal vittoria contro il Frosinone.

Iachini, invece, conferma l’undici titolare che sabato scorso ha pareggiato in casa contro il Chievo. Spazio alla coppia Farias – Caputo, per affrontare la difesa biancoceleste.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Lazio: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic, Leiva, Berisha, Lulic; Correa, Caicedo.

All.: Simone Inzaghi

Empoli: Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

All.: Giuseppe Iachini