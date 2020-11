Serie A la favorita secondo i bookmakers

SERIE A LA FAVORITA – La Serie A al momento è in pausa per via della Nations League; grazie all’aiuto dei nostri colleghi di Mondositiscommesse.it abbiamo fatto una ricerca tra i principali siti scommesse per capire qual è la squadra favorita per vincere lo scudetto.

Al momento la classifica di Serie A vede il Milan primo a quota 17 seguito dal Sassuolo a 15 punti. Troviamo poi Napoli e Roma appaiate a 14; Juventus e Atalanta a 13 e infine l’Inter a 12 punti.

L’inizio di campionato incerto delle due favorite ovvero Juventus e Inter ha fatto sì che le quote dei principali siti di scommesse italiani cambiassero notevolmente; e ora c’è molto più equilibrio. Un equilibrio rispecchiato appieno dall’attuale classifica; che vede tante big in pochi punti e bianconeri e Inter a rincorrere.

SERIE A JUVENTUS FAVORITA – La favorita per lo scudetto secondo i siti scommesse calcio rimane la Juventus, che è quotata 2.70. In seconda posizione troviamo l’Inter poco distante a quota 3.80. Pare quindi che secondo i bookmakers sarà una lotta tra queste due squadre; nel senso che continuano a dar loro fiducia e a vederle favorite nonostante l’inizio non molto convincente.

SORPRESA MILAN? – Il Milan è al momento primo in classifica e sta facendo veramente sognare i suoi tifosi. Con i risultati ottenuti dopo il lock down che sono stati veramente impressionanti. I rossoneri hanno anche vinto il derby contro l’Inter dimostrando una maturità che forse era mancata negli anni precedenti. Il Milan vincente scudetto è quotato a 6.00, stessa quota del Napoli di Gattuso, che a breve accoglierà i nazionali Insigne e Mertens tra gli altri, entrambi in gol con Italia e Belgio.

ATALANTA E ROMA – A quota 8.00 troviamo poi l’Atalanta di Gasperini, con la Dea che continua ad andare a mille e non sembra risentire del doppio impegno campionato-champions league. Vedere giocare il Papu e compagni è veramente uno spettacolo e i bergamaschi sono una squadra veramente dinamica e veloce, che propone un gioco molto offensivo e divertente. Secondo i bookmakers tuttavia una vittoria dello scudetto è difficile per l’Atalanta, ma non impossibile. Certamente bisognerà recuperare il miglior Ilicic e risalire la classifica.

Molto più difficile sicuramente per la Roma di Fonseca, che nonostante le ultime ottime prestazioni che hanno portato entusiasmo nella capitale, è quotata ben 18 volte la posta. Ancora più difficile la strada scudetto per i cugini biancocelesti, con la Lazio di Ciro Immobile a quota 31.00.

Ovviamente sarà il campo a parlare, tuttavia è da sottolineare come questo sia finora il campionato più incerto e più combattuto degli ultimi anni, dopo un dominio incontrastato della Juventus.