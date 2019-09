Serie A, quinta giornata: il punto tra vittorie, sconfitte e classifica

Con la vittoria del Torino sul Milan, termina la quinta giornata di campionato

Serie A quinta giornata – Ieri sera si è conclusa la quinta giornata di Serie A. In questo turno infrasettimanale, la classifica ha iniziato a delinearsi, in attesa delle prossime partite, che andranno in scena questo fine settimana.

L’Inter continua la sua corsa in testa alla classifica. I tre punti contro la Lazio, grazie ad un gol di D’Ambrosio, hanno sottolineato ancora una volta il cinismo che Conte è riuscito ad imprimere ai propri giocatori. Da sottolineare, ma ormai non dovrebbe essere una sorpresa, l’ottima prestazione di Handanovic, che ha permesso di ipotecare i tre punti. Dall’altra parte, Inzaghi ha “pagato” la scelta di lasciare Immobile in panchina. Ufficialmente per motivi tattici.

La Juventus insegue ed è a meno due punti dal primo posto. Quella contro il Brescia, però, non è stata una partita semplice. Donnarumma trova il gol dopo soli quattro minuti di gioco, complice anche una papera di Szczesny. La squadra di Eugenio Corini, però, non riesce ad approfittare del momento e Chancellor segna l’autogol del momentaneo pareggio. Il solito Pjanic, però, si supera. Contro il Brescia gioca 123 palloni e uno di questi sancisce il gol della vittoria. Nota a margine: il Sarrismo c’è ed inizia a vedersi.

Al terzo posto c’è l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi continuano a sorprendere e a proporre un gioco bello da vedere e, soprattutto efficace. Questa volta la vittima è la Roma di Fonseca. I giallorossi trovano la prima sconfitta stagionale, grazie alle reti di Zapata e De Roon. Per quanto riguarda il colombiano, le prestazioni confermano ciò che si era già visto. Zapata parte dalla panchina, entra e trova il gol che cambia le sorti della partita.

Frena, invece, il Napoli. La squadra di Ancelotti cade in casa contro il Cagliari, grazie ad una rete di Castro. Le note negative, per i partenopei, non finiscono qui. Nei minuti finali, infatti, Koulibaly viene espulso e il prossimo avversario sarà il Brescia. Una squadra che sta dimostrando di saper dare del filo da torcere a tutti. Il Cagliari, con questa vittoria, sale al quinto posto a pari punti con il Torino.

La squadra granata ha chiuso la quinta giornata di campionato con una vittoria in rimonta sul Milan. Giampaolo cambia formazione, il gioco inizia a vedersi e Piatek, grazie ad un rigore, porta il risultato sull’1 a 0. La partita sembrava ormai ben avviata per i rossoneri, quando il Torino reagisce e grazie ad una doppietta di Belotti trova la rimonta. Nei minuti finali, c’è da segnalare una parata di Sirigu su Piatek. La squadra di Mazzarri vince, mentre la panchina di Giampaolo inizia a tremare. Domenica test importante contro la Fiorentina.

Serie A quinta giornata – Partita a reti inviolate tra Genoa e Bologna, dove le vere protagoniste sono state le traverse. Si può affermare con certezza che non fosse la giornata di Sansone. Il giocatore del Bologna, infatti, è stato protagonista in diverse occasioni. Prima con un gol annullato a causa di un fuorigioco, poi per un rigore sbagliato. Il cucchiaio di Sansone, infatti, si è infranto sopra alla traversa. Da segnalare anche una punizione eccellente di Schone (Genoa). Anche questa, però, infrantasi sulla traversa.

Il Parma trova tre punti fondamentali in una partita quasi stregata contro il Sassuolo. Un match in cui i neroverdi sono stati protagonisti, nel bene e nel male. Dapprima Consigli para un rigore calciato da Inglese, proteggendo il risultato sullo 0-0. Successivamente, però, al 95esimo minuto, Bourabia colpisce di testa per deviare un tiro di Barillà, ma trova la rete nella porta sbagliata.

La Fiorentina di Montella trova finalmente la vittoria contro la Sampdoria. I viola, come riportato da diversi giornali nei giorni scorsi, non vincevano dal 17 febbraio. Un risultato che premia quanto fatto vedere dalla squadra di Montella in queste prime giornate di campionato. La Sampdoria di Di Francesco, invece, trova un’altra sconfitta ed è ultima in classifica. Domenica affronterà l’Inter e dovrà riunciare anche a Murillo, espulso.

L’ultima partita, non per importanza, è quella che vede il Lecce come protagonista di una vittoria convincente contro la Spal. I salentini, che trovano il vantaggio con Mancosu, reagiscono molto bene al pareggio momentaneo di Di Francesco. Domenica ci sarà la Roma al Via del Mare, ma il Lecce oggi è 14esimo in classifica a sei punti. Sconfitta dura per la SPAL, che si trova penultima in classifica e che nella sabato affronterà la Juventus a Torino.