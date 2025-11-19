Serie A Inter-Milan: c’è il derby della Madonnina a San Siro

Redazione · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

La squadra Chivu e quella di Allegri si affrontano per il derby a San Siro la sera di domenica 23 novembre, gara valida per la 12^ giornata di Serie A

Terminata la sosta per le nazionali, è già di nuovo tempo di Serie A. In questo weekend sono in programma diverse partite davvero interessanti, ma il match di cartello può esser solo uno: il derby della Madonnina tra Inter e Milan.

Nerazzurri e rossoneri si ritroveranno una di fronte all’altra allo Stadio San Siro di Milano la sera di domenica 23 novembre 2025 a partire dalle ore 20.45. La squadra di Chivu e quella di Allegri dunque si daranno battaglia per questo posticipo domenicale della 12^ giornata del massimo campionato italiano.

Serie A Inter-Milan: come arrivano le due squadre

L’Inter sta abbastanza bene, sia da un punto di vista fisico che mentale. I nerazzurri hanno battuto la Lazio a San Siro ed ora si trovano in testa alla classifica a quota 24 punti a pari merito con la Roma seconda, davanti proprio a Milan e Napoli. La squadra di Chivu punta chiaramente alla vittoria dello scudetto. Bene anche in Champions League, dove l’Inter è l’unica squadra italiana ancora a punteggio pieno dopo 4 partite giocate.

Discorso comunque simile per il Milan, che viene però da ben altra stagione alle spalle. L’arrivo di Allegri ha portato una quadratura molto diversa e i risultati si vedono. Dopo il pareggio deludente di Parma, i rossoneri si trovano al terzo posto della graduatoria a quota 22 punti collezionati a pari merito con il Napoli quarto, a +1 sul Bologna quinto. L’obiettivo minimo del Diavolo è quello di riqualificarsi subito per la Champions League, ma sognare più in grande non costa nulla.

Serie A Inter-Milan: precedenti e statistiche

Inter e Milan si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 228 volte: 85 vittorie dei nerazzurri, 69 pareggi e 74 successi dei rossoneri. Considerando però solo le partite disputate in Serie A, il bilancio è un po’ meno equilibrato: 70 trionfi a 55 in favore dei nerazzurri, con 57 pareggi.

Nella passata stagione le due squadre si sono affrontate ben 5 volte e l’Inter non ha mai vinto. In campionato l’andata nel settembre del 2024 è finita 1-2 per il Milan e il ritorno nel febbraio del 2025 è terminato 1-1. Poi c’è stata la finale di Supercoppa Italiana disputatasi in Arabia Saudita nel gennaio del 2025: i rossoneri hanno incredibilmente rimontato e vinto il trofeo per 2-3. E infine la semifinale di Coppa Italia nell’aprile del 2025: 1-1 all’andata e addirittura 0-3 al ritorno in favore del Diavolo.

