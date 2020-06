Serie A il punto: allungo Juve, Roma per l’Europa, ammucchiata serie B

Il ventisettesimo turno di Serie A, il primo effettivo dallo stop dovuto al COVID-19 dopo i recuperi giocatisi nei giorni scorsi, prova a dare uno scossone decisivo alla classifica. Andiamo a vedere la situazione dopo le partite di questi giorni.

Serie A lotta scudetto

La Juventus si sbarazza facilmente del Bologna: pratica tutt’altro che scontata dopo le sofferenze in Coppa Italia. La vittoria, con una Juventus trascinata da Dybala, porta i bianconeri ad allungare in classifica. Si fermano infatti le due maggiori contendenti allo scudetto per gli uomini di Sarri. La Lazio perde a Bergamo smarrendo il doppio vantaggio, l’Inter si fa rimontare in casa dal Sassuolo. La squadra di Inzaghi scivola così a -4, quella di Conte a -8. Ma è un simil calcio d’estate, quindi occhio ai possibili ribaltoni.

Serie A Champions ed Europa League

Una delle grandi protagoniste di questa ripresa di campionato è l’Atalanta di Gasperini. Sette gol in due giorni, ma soprattutto la grande rimonta che spegne il clamore intorno alla Lazio e una classifica che adesso con 54 punti la vede a -4 dal terzo posto dell’Inter e a +6 sul quinto posto della Roma.

Una Roma per altro vincente – in rimonta anche loro – sulla Sampdoria. Alle spalle della Roma a quota 48, avanza il Napoli, 42 punti, già sicura di un posto in Europa grazie alla vittoria in Coppa Italia, alle spalle del Napoli, invece, situazione molto incerta. A quota 39 infatti il Milan appaia il Parma – al momento sarebbero loro due a giocarsi il posto vacante in chiave Europa League. Entrambe le squadre escono da due trasferte col medesimo punteggio: 4-1 contro compagini in lotta per la salvezza. Poi a 38 punti il Verona – sconfitto in casa dal Napoli- , a 35 il Cagliari – tornato alla vittoria -, a 34 il Bologna, e a 33 il Sassuolo. Fino alla squadra di De Zerbi si può ancora sognare un posto in Europa, anche se queste ultime tre nominate le si potrebbe inserire nella categoria “zona tranquilla”

Serie A: ammucchiata per la retrocessione

Dietro invece si balla. Non c’è un attimo di respiro. Torino, vittoria fondamentale contro l’Udinese, e Fiorentina, fermata sul pareggio in casa dal Brescia, hanno tutti i mezzi per salvarsi, ma devono tramutarli in punti pesanti. Entrambe a quota 31 non stanno certo sicure con il loro +6 sul terz’ultimo posto. Alle loro spalle a quota 28 l’Udinese che dovrà fare i conti con il grave infortunio che toglie di mezzo Mandragora e domenica contro l’Atalanta, la squadra più in forma d’Italia, dovrà fare una specie di miracolo per conquistare tre punti.

Anche perché alle spalle dell’Udinese ci sono solo cinque squadre: Sampdoria a 26, Genoa e Lecce a 25, Spal a 18 e Brescia, fanalino di coda a 17. Di queste sei squadre, nell’ultimo turno solo il Brescia ha mosso la classifica per altro con un punto d’oro conquistato a Firenze.

Se il prossimo turno sarà proibitivo per Udinese (in casa con l’Atalanta) e Lecce (a Torino con la Juve), da segnalare lo scontro diretto tra Brescia e Genoa fondamentale per il cammino salvezza delle rondinelle che cercano in casa tre punti come manna dal cielo. Viceversa una sconfitta del Genoa farebbe piombare i rossoblù nel baratro e probabilmente farebbe saltare la panchina di Davide Nicola. Sempre in chiave salvezza, la Spal è attesa a Napoli, la Fiorentina a Roma con la Lazio, il Torino a Cagliari, mentre la Sampdoria ospiterà il Bologna.