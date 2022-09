Serie A, il calendario delle partite in programma oggi, domenica 11 settembre, tra anticipi, gare in corso e il posticipo serale

Torna a rotolare il pallone nei campi di Serie A anche quest’oggi, in un calendario fittissimo di impegni e in attesa della prima sosta stagionale, in programma il weekend del 24/25 settembre per gli impegni delle Nazionali.

Dopo gli anticipi del sabato, con Napoli, Inter e Milan vittoriose rispettivamente contro Spezia, Torino e Sampdoria di un sabato al cardiopalma, con le big che hanno incontrato non pochi ostacoli a superare bande meno accreditate (sulla carta), la domenica del nostro Campionato è cominciata con un primo piatto fornito da Atalanta e Cremonese.

Il pareggio maturato a Bergamo tra gli uomini di Gasperini e la Cremonese, consente ai nerazzurri di agganciare Milan e Napoli in vetta alla classifica, ma lascia l’amaro in bocca alla Dea per non aver chiuso il match: dopo il vantaggio siglato dall’ex Juve, Demiral, la Cremonese ha acciuffato il pareggio grazie alla rete di Emanuele Valeri, difensore ventitreenne dei lombardi.

Tris di match alle ore 15:00, con il derby dell’Appennino tra Bologna e Fiorentina, con i felsinei alla prima partita senza la guida di Sinisa Mihajlovic dopo l’esonero maturato in settimana, Lecce–Monza e Sassuolo–Udinese.

Serie A, le partite di stasera

Completano il programma Lazio e Juventus, impegnate in matches tra le mura amiche contro Verona e Salernitana, desiderose di strappare punti salvezza in trasferte, sulla carta, alquanto proibitive.

