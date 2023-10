SERIE A HERNANES –

Hernanes è tornato in Italia non solo per i suoi interessi enogastronomici ma per giocare in Piemonte in Prima Categoria. Intanto, il “Profeta” ha parlato delle sue ex squadre in Serie A:

“Secondo me è la squadra più forte in Italia e lo ha dimostrato l’anno scorso anche con la finale di Champions e due trofei; la Juve si doveva riprendere dopo l’anno scorso e le cose si stanno aggiustando; la Lazio è quella più in difficoltà, hanno fatto un campionato importante l’anno scorso e quest’anno ha iniziato un po’ così. Luis Alberto? Un po’ simili, trova subito il tiro e riesce a fare dei gol come facevo io”.

