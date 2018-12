Il Milan non vince più: anche a Frosinone è 0-0

5^ gara consecutiva senza vittoria per i rossoneri che ora rischiano di essere superati dalla Sampdoria. Frosinone che porta a casa un buon punto

Non è stato un Boxing Day da ricordare per il Milan e adesso si, si può parlare di crisi. I rossoneri non vincono da 5 gare tra tutte le competizioni ma ciò che preoccupa realmente è che il gol manca ormai da più di 360 minuti, un’infinità. Il Frosinone invece porta a casa un buon punto e sfiora addirittura la vittoria ma Donnarumma salva i suoi in pieno recupero.

La Partita

Baroni conferma il 3-5-2 con cui ha ottenuto un buon pareggio a Udine. Tre le novità: Pinamonti, schierato al posto di Ciofani nel ruolo di prima punta, Crisetig per Cassata a centrocampo e Ghiglione per Zampano sulla corsia destra. Gattuso ritrova Musacchio e lo schiera al centro della difesa al fianco di Romagnoli. Out Suso, gioca Castillejo. Calhanoglu mezz’ala, c’è Cutrone.

Il Milan parte forte e dopo 3 minuti Cutrone va vicini al vantaggio. Ancora più vicino ci va Castillejo che al 19esimo coglie il palo con Sportiello immobile. Passano due minuti e ancora lo spagnolo impegna Sportiello che questa volta si allunga e manda in angolo. Sembra il preludio al vantaggio milanista, in realtà la spinta rossonera si esaurisce qui praticamente. Il Frosinone allora esce dal guscio e va vicino al gol con Ghiglione ma Donnarumma respinge. Al minuto 37 si sblocca il risultato: Ciano sigla l’1-0 per i ciociari ma Guida annulla dopo aver consultato il Var.

Nella ripresa la partita è combattuta e il Milan non riesce a trovare varchi. Al 71esimo Donnarumma respinge la bella conclusione di Ghiglione. Nel finale cresce il Milan e Higuain al minuto 89 si divora il vantaggio sparando in curva da pochi passi. L’ultimo brivido lo regala Ciano con una botta da fuori sulla quale Donnarumma si supera. Finisce 0-0.

La Cronaca Live

12.31 Si comincia. è iniziata Frosinone – Milan!

3′: CUTRONEEEE!!! Cross tagliato dalla destra di Calabria, l’attaccante rossonero arriva a colpire ma non inquadra la porta. Milan vicino al vantaggio.

6′: Altro cross di Calabria, Ariaudo devia in corner. Buon inizio del Milan!

10′: Che brivido per il Frosinone! Cross dalla destra che impensierisce la difesa gialloblù e per poco Cutrone non ne approfitta.

13′: Tanto possesso del Milan che fin qui però non ha ancora trovato il varco giusto.

15′: Punizione interessante per il Milan: bella incursione di Bakayoko che viene steso. Sul pallone va Calhanoglu… Palla sul fondo. Sfuma la possibilità.

19′: PALO DI CASTILLEJO!!! Lo spagnolo riceve da Higuain, entra in area e calcia sul primo palo trovando il legno a Sportiello battuto! Che chance per il Milan!

21′: C’è qualche problema per Goldaniga dopo un intervento in scivolata su Bakayoko.

25′: CASTILLEJOOOO!!! Gran tiro dello spagnolo, Sportiello si allunga e para in tuffo!

28′: Ci prova Rodríguez: tiro respinto da un difensore!

30′: GHIGLIONE!!! Respinge Donnarumma! Cross dalla sinistra di Beghetto, nessuno tocca il pallone e sul secondo palo arriva il numero 2 che calcia trovando però il bell’intervento di Donnarumma. Brivido per il Milan.

32′: Pinamonti! Alto il suo colpo di testa su cross di Ciano.

35′: Cross di Ghiglione, Calabria manca l’intervento e arriva Beghetto sul secondo palo che calcia: palla alta. Ma sta crescendo il Frosinone!

37′: GOOOLLLL!!! CIANOOOO! Frosinone in vantaggio! Il Milan perde palla sulla trequarti, i padroni di casa partono in contropiede: cross basso di Maiello e gol di Ciano! 1-0 al Matusa!

38′: ATTENZIONE VAR!

39′: ANNULLATO IL GOL DEL FROSINONE!!! C’era un fallo su Calhanoglu ad inizio azione. L’arbitro Guida è andato al monitor e ha deciso di annullare la rete di Ciano.

40′: Ammonito intanto Ghiglione per un fallo su Calhanoglu. Precedentemente era stato ammonito anche Donnarumma.

45′: 1 minuto di recupero.

45+1′: Finisce qui il primo tempo: 0-0 tra Frosinone e Milan ma partita viva.

0-0 al termine dei primi 45 minuti tra Frosinone e Milan. Inizio a forti tinte rossonere con gli uomini di Gattuso che vanno vicino al gol in più occasioni con Cutrone e Castillejo che coglie il palo. Risponde il Frosinone che esce alla distanza e sfiora il vantaggio con Ghiglione. Ciociari che poi in vantaggio ci vanno per davvero grazie al gol di Ciano, ma Guida annulla la rete, dopo aver rivalutato l’azione al Var, per un fallo ad inizio azione su Calhanoglu. A tra poco per i secondi 45 minuti.

13.32 Si riparte!

48′: Molto aggressivo il Frosinone in queste prime battute. Evidentemente gli uomini di Baroni hanno capito che l’impresa non è impossibile.

52′: Cutrone! Ci prova di prima intenzione sul cross di Castillejo ma Ariaudo respinge col corpo.

54′: Ammonito Crisetig per una vistosa trattenuta ai danni di Bakayoko.

59′: Pinamonti non ci arriva! Bel cross di Ghiglione ma Pinamonti arriva in ritardo di un soffio all’appuntamento con il gol.

61′: Milan davvero senza idee, non riescono ad essere pericolosi i rossoneri.

65′: Altra percussione di Bakayoko ma la sua conclusione viene murata.

67′: Rodríguez recupera palla e calcia: sul fondo.

71′: DONNARUMMA IN CALCIO D’ANGOLO!!! Ghiglione calcia da fuori ma trova la bella respinta del portiere del Milan che si salva in angolo.

74′: Cambio nel Frosinone: fuori il migliore in campo Ghiglione, dentro Zampano. Cambi anche nel Milan: entra Conti, esce Calabria ed entra Laxalt per Castillejo.

76′: Altro cambio per mister Baroni: dentro Salamon per Ariaudo che non stava benissimo.

80′: Cambi finiti per il Frosinone con l’ingresso di Ciofani al posto di Pinamonti.

87′: Spinge ora il Milan alla ricerca del gol del vantaggio.

88′: KESSIEEE!!! Buona occasione per il Milan col il tiro dal limite dell’ivoriano, ma la palla finisce fuori.

89′: HIGUAIIIIINNNN!!!! COSA HA SBAGLIATO???!!!?? Da pochi passi il Pipita manda in curva, INCREDIBILE!

90′: 5 minuti di recupero.

90+2′: Kessie da fuori, para Sportiello.

90+3′: DONNARUMMAAAA!!! Gran mancino di Ciano dal limite, il portiere rossonero vola e manda in calcio d’angolo.

90+5′: Finisce qua, altro 0-0 per un Milan che non vince più.

Il Tabellino

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo (76′ Salamon), Krajnc; Ghiglione (74′ Zampano), Chibsah, Maiello, Crisetig, Beghetto; Ciano, Pinamonti (80′ Ciofani). All. Baroni.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria (74′ Conti), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo (74′ Laxalt), Higuain, Cutrone. All. Gattuso.

Arbitro: Guida.

Ammoniti: Crisetig, Ghiglione (F); Donnarumma (M).

