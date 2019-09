Serie A, le formazioni titolari delle 20 squadre a mercato chiuso

SERIE A FORMAZIONI - Quasi tutti titolari i nuovi acquisti: Sanchez lotterà con Lautaro per un posto, stessa cosa Ramsey con Khedira

SERIE A FORMAZIONI – E’ finita. E’ finita la sessione di calciomercato estiva 2019. Una sessione che ha visto tornare di moda l’Italia come non accadeva da anni. Tanti i giocatori di qualità arrivati dall’estero come Ramsey, De Ligt, Lukaku, Sanchez, Ribery e molti altri. Se ne sono andati Icardi, Perisic, Cancelo ed El Shaarawy. Sono tornati tecnici affermati come Conte e Sarri e sono arrivati nuovi allenatori come Fonseca. Ora spetta al campo parlare. Ma come giocheranno ora le squadre? Ecco una panoramica sulle probabili formazioni titolari delle 20 squadre di Serie A.

SERIE A FORMAZIONI – Ecco le probabili formazioni di tutte le 20 squadre di Serie A (in maiuscolo e grassetto i nuovi acquisti):

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; KJAER, Toloi, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic (MURIEL) Zapata. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; TOMIYASU, Danilo, DENSWIL, Dijks; Poli, MEDEL; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

BRESCIA (4-3-1-2): JORONEN; ROMULO, Cistana; CHANCELLOR, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, BALOTELLI. All. Corini.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno (OLSEN); MATTIELLO, Ceppitelli, Pisacane, PELLEGRINI; NANDEZ, NAINGGOLAN, ROG; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti (SIMEONE). All. Maran.

FIORENTINA (4-3-3): DRAGOWSKI; LIROLA, Pezzella, Milenkovic, DALBERT; PULGAR, BADELJ, Benassi; Chiesa, BOATENG, RIBERY. All. Montella.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, ZAPATA, Criscito; GHIGLIONE, Lerager, SCHONE, SAPONARA, BARRECA; Kouamé, PINAMONTI. All. Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; GODIN, De Vrij, Skriniar; Candreva, BARELLA, Brozovic, SENSI, Asamoah; SANCHEZ, LUKAKU. All. Conte.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; DANILO, Bonucci, DE LIGT, Alex Sandro; Khedira (RAMSEY), Pjanic, Matuidi (RABIOT); Douglas Costa, HIGUAIN, Ronaldo. All. Sarri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; VAVRO, Acerbi, Luiz Felipe; LAZZARI, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

LECCE (4-3-1-2): GABRIEL; BENZAR, Lucioni, ROSSETTINI, DELL’ORCO; Petriccione (IMBULA), Tachtsidis, SHAKHOV; Mancosu; LAPADULA, BABACAR. All. Liverani.

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, HERNANDEZ; Kessie, BENNACER, Chalanoglu (Paquetà); Suso, REBIC; Piatek. All. Giampaolo.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; DI LORENZO, MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon (LOZANO), Fabian, Insigne; Mertens (Milik). All. Ancelotti.

PARMA (4-3-3): Sepe; DARMIAN, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; HERNANI, Grassi, Kucka; KULUSEVSKI, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa.

ROMA (4-2-3-1): PAU LOPEZ; Florenzi, SMALLING, MANCINI, Kolarov; Cristante (VERETOUT), Pellegrini; Under, Zaniolo, MKHITARYAN; Dzeko. All. Fonseca.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; DEPAOLI, MURILLO, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Gabbiadini (Caprari), Quagliarella, RIGONI. All. Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; TOLJAN, Ferrari, CHIRICHES, Rogerio; TRAORE, OBIANG, Duncan; Berardi, CAPUTO, DEFREL. All. De Zerbi.

SPAL (3-5-2): BERISHA; Cionek, Vicari, Felipe; D’ALESSANDRO, Valoti, Missiroli, Kurtic, IGOR; DI FRANCESCO, Petagna. All. Semplici.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, BONIFAZI; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; VERDI, Iago Falque (Zaza); Belotti. All. Mazzarri.

UDINESE (3-5-2): Musso; BECAO, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, JAJALO, Mandragora, De Paul, SEMA; Lasagna, NESTOROVSKI (OKAKA). All. Tudor

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; RRAHMANI, Kumbulla, BOCCHETTI; Faraoni, BESSA, MIGUEL VELOSO, LAZOVIC; AMRABAT, Zaccagni; STEPINSKI. All. Juric.