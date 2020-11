Serie A Fiorentina, l’ASL Toscana blocca la partenza dei nazionali

SERIE A FIORENTINA – Niente Nazionale per i giocatori della Fiorentina. Il motivo è da attribuire alla non autorizzazione dell’ASL Toscana Centro di far partire convocati viola, in seguito alla positività al Covid 19 dello spagnolo Callejon.

SERIE A FIORENTINA – I calciatori del sodalizio di Rocco Commisso avrebbero dovuto raggiungere le proprie rappresentative tra stasera e la giornata di domani, invece i ragazzi di Giuseppe Iachini rimarranno all’interno della bolla per i prossimi giorni. Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi non potranno quindi raggiungere il gruppo della Nazionale Italiana per gli impegni della prossima settimana.

