Serie A, definiti giorni e orari dell’ultima giornata: ora è ufficiale

Anthony Ferrara · Pubblicato il 19 Maggio 2025 · Aggiornato il 19 Maggio 2025

Napoli-Cagliari e Como-Inter e tutte le altre gare: la Lega Serie A ha stabilito giorni e orari degli incontri validi per l’ultima giornata

ULTIMA GIORNATA SERIE A ORARI – Ora è ufficiale: l’ultimo atto di uno dei campionati più avvincenti e dal risultato incerto degli ultimi anni andrà in scena venerdì 23 maggio 2025. Stando a quanto comunicato dalla Lega Serie A, riunitasi per l’occasione per stabilire giorno e orario dell’ultima giornata che definirà la squadra vincitrice dello Scudetto e decreterà la griglia finale per le zone europee e le squadre retrocesse in Serie B, per le gare dell’Inter e del Napoli sarà garantita la contemporaneità.

Napoli e Inter, tutto in novanta minuti: l’ultima giornata di Serie A

La prestigiosa Coppa dello Scudetto viaggerà verso il Golfo o il Lago di Como nel corso di una nottata in cui azzurri e nerazzurri tenteranno di imprimere, ancora una volta, il proprio nome negli almanacchi del campionato italiano. Nel corso della giornata odierna è stato trovato, dunque, l’accordo per la disputa delle gare di Napoli e Inter nel pieno rispetto delle tempistiche per la finale di Champions della squadra di Simone Inzaghi, prevista per sabato 31 maggio e l’eventuale spareggio Scudetto, in scena lunedì 26.

Napoli–Cagliari e Como–Inter, ma non solo: tutto in una notte, precisamente domenica 25 maggio alle 20:45, anche per ciò che concerne l’agguerrita lotta per la zona Champions (e le zone europee in generale) e quella per non retrocedere, con Venezia–Juventus, Lazio–Lecce, Torino–Roma, Udinese–Fiorentina, Empoli–Hellas Verona e Atalanta–Parma tutte fissate per le ore 20:45.

Discorso diverso per Milan–Monza (sabato 24 maggio, 20:45) e Bologna–Genoa (sabato 24 maggio, ore 18:00) , partite nelle quali verranno coinvolte squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, eccezion fatta per il piazzamento all’ottavo posto dei rossoneri, che potrebbe garantire alla squadra di Conceicao, quantomeno, di non prendere parte agli impegni di Coppa Italia previsti ad agosto. Tutto in una notte, dunque. L’ultima, la numero trentotto, per festeggiare o recriminare sulle restanti trentasette. La Serie A va in scena per l’ultimo atto.

